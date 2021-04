Soledad Aquino lleva más de un mes internada luego de sufrir una hemorragia digestiva alta por úlcera antral. En las últimas horas se dio a conocer, que la ex mujer de Marcelo Tinelli necesita un trasplante de hígado. Además, tuvo que superar el coronavirus que contrajo durante la internación. Aquino recibirá el alta médica para continuar con una internación domiciliaria, mientras espera el trasplante de hígado.



También se difundió, que por el momento, la necesidad del trasplante hepático no ha sido catalogado como urgente, por lo cual no responde a los criterios necesarios para entrar en la lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI). Además, según fuentes cercanas, se tendrá que esperar a que los hematocritos suban, ya que la anemia y la úlcera hace que los tenga bajos.



Marcelo Tinelli lanzó un mensaje en sus redes, al comienzo de la internación: “Sole está mejorando lentamente. Estamos mucho junto a ella con Mica y Cande. Es muy fuerte y va a salir adelante. Gracias por preguntar”.



Está previsto que Aquino reciba el alta este martes para continuar con una internación domiciliaria y recibir rehabilitación luego de haber permanecido internada durante varias semanas.

