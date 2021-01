Si bien la relación entre ambos se vio resentida por años de distanciamiento que un juicio millonario que la cantante perdió contra quien fuera su representante, “La Sole” le dedicó un especial posteo . “Más allá de nuestras diferencias, hoy te despido con mucho respeto” , dice en la foto que compartió a través de sus Stories. “Fuiste parte de los primeros años de mi camino. Por los buenos recuerdos, que descanses en paz ” , termina de rezar el mensaje.

El juicio

“La Sole” y Isella pasaron hace unos años una situación que quebró su relación para siempre. A pesar de ser él quien le diera la mano cuando era apenas una niña y llegar a convertirse en su representante por años, su camino juntos terminó con una dura pelea hasta con instancias judiciales. En 2011, el compositor le ganó un juicio que tenía cifras millonarias bajo el alegato de incumplimiento de contrato por parte de Soledad. El litigio judicial duró casi siete años.

El cantante contó en su momento a la prensa:

“Cuando uno firma un contrato ante un escribano público lo tiene que cumplir. Soledad no lo cumplió, su familia tampoco. Lamentablemente tuve que iniciar un juicio, que acabo de ganar. Hablo de un juicio groso, no desde el dinero sino desde la moral. Mi familia quedó muy mal, ellos (la familia Pastorutti) me bajaron la cortina impunemente, sin ninguna razón, desaparecieron y no nos hablaron más ”, dijo en aquel momento en cantante.