Mientras los argentinos vamos probando un poco de las primeras semanas de la plataforma de contenido streaming de Disney, la compañía del ratón siguen tentando a potenciales suscriptores con estrenos exclusivos.

El próximo 4 de diciembre podremos deleitarnos con la versión Live Action de Mulan, y próximamente también estará disponible lo nuevo de Disney Pixar, Soul -Alma-.

De los creadores de Coco, llega esta pieza que combina humor, espiritualidad, música soul y psicología con la firma de la compañía que sabe acercar temas profundos a los niños y, difinitivamente, a los adultos.

Dirigida por Pete Docter, la película desembarca en la plataforma el próximo 25 de diciembre.

Experience a story that’s larger than life. ✨🎹 Disney and Pixar’s Soul is streaming only on #DisneyPlus December 25. #PixarSoul pic.twitter.com/h9dbBydzAs