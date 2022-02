La plataforma Spotify sacó 70 podcast del cuestionado conductor y humorista Joe Rogan por utilizar expresiones ofensivas contra la raza negra. Llama la atención que no aplicó la misma medida con el material cuestionado por los mensajes antivacunas realizados por el comunicador.

Recordamos que hace unos días figuras de la talla de Neil Young, Joni Mitchell y James Blunt bajaron su música de la plataforma como una manera de manifestar su disconformidad con los espacios donde Rogan padece una actitud negacionista sobre la pandemia que sostenía con entrevistados que, además difundían información confusa sobre el coronavirus con una postura antivacunas.

A pesar de ello y de que el 19% de los usuarios se mostraron decididos a anular su adhesión, Spotify no tomó cartas en el asunto.

“Sé que para la mayoría de las personas no hay contexto en el que a una persona blanca se le permita decir esa palabra, no importa públicamente en un podcast, y estoy de acuerdo con eso ahora”, se defendió Rogan.



Y agregó: "Nunca lo usé para ser racista, porque no soy racista, pero cada vez que estás en una situación en la que tienes que decir 'No soy racista', la jodiste, y claramente yo la jodí".

Trascendió que el retiro del material ocurrió luego de una reunión de Rogan con la empresa a la que pidió que baje los podcast racistas cuestionados y que publiquen su defensa.

El podcaster también había emitido días atrás una declaración en la que se disculpaba por las repercusiones de sus episodios que desinformaban en torno al coronavirus y se comprometió a “equilibrar las cosas” en próximos envíos.

