La huelga que involucra tanto a los escritores desde el 2 de mayo como a los intérpretes desde el 14 de julio ha tenido efectos rápidos en una amplia gama de proyectos para las principales empresas de la industria del entretenimiento. Además, en esta ocasión, ha resultado en la eliminación de varias ideas en proceso para programas de televisión, incluyendo una versión de "Metrópolis", la icónica obra de ciencia ficción de 1927 dirigida por Fritz Lang.

Entre las exitosas series que han optado por retrasar el lanzamiento de sus próximas temporadas, se encuentra la quinta y última entrega de la reconocida "Stranger Things". Hace unos meses, se confirmó la participación de Linda Hamilton en esta temporada, y ahora su fecha de estreno en Netflix se ha pospuesto hasta 2025. Esto significa que el elenco principal, que comenzó la serie en su adolescencia, estará en sus veinte años cuando finalmente se lance.

Además, habrá que esperar más de lo previsto para la cuarta temporada de la serie de superhéroes "The Boys", a pesar de que ya está completamente filmada. Esta entrega llegará a Amazon Prime Video a mediados del próximo año.

Del mismo modo, la tercera temporada de la aclamada y galardonada comedia “Abbott Elementary”, disponible en Argentina a través de Star+, se ha retrasado hasta el 2024, a pesar de estar en plena producción cuando se tomó la decisión de posponerla. La tercera temporada de la serie juvenil "Euphoria", creada por Sam Levinson y protagonizada por Zendaya, probablemente se estrene en HBO Max en 2025. Mientras tanto, la segunda temporada de la fascinante propuesta de thriller y ciencia ficción "Severance" está programada para llegar a Apple TV+ a principios del próximo año, aunque no se puede descartar un nuevo retraso.

Varias series han decidido posponer su lanzamiento hasta 2024, aunque aún no se ha confirmado una fecha específica. Esto incluye la tercera entrega del misterioso drama narrado en dos líneas temporales “Yellowjackets”, disponible en Paramount+, la cuarta temporada de la serie de antología policial “True Detective”, disponible en HBO Max, protagonizada por Jodie Foster, y la tercera temporada de la aclamada comedia negra “The White Lotus”, disponible en HBO Max.

Las segundas temporadas de las series de espionaje "Citadel", protagonizada por Richard Madden y Priyanka Chopra (disponible en Amazon Prime Video); "Peacemaker", del universo DC (disponible en HBO Max); y la comedia criminal "Poker Face", creada por Rian Johnson y encabezada por Natasha Lyonne (disponible en Universal+ en nuestro país); forman parte de la lista de series que se espera que regresen el próximo año.

Tampoco podemos olvidar mencionar las producciones relacionadas con el Universo Cinematográfico de Marvel que tienen previsto su lanzamiento para el 2024, que incluyen "Echo" y "Agatha: Darkhold Diaries", el spin-off de "WandaVision" con Kathryn Hahn.

Además, sin una fecha de lanzamiento definida por el momento, se encuentran "IronHeart", una derivada de "Pantera Negra", y "The Daredevil: Born Again", con Charlie Cox, Jon Bernthal y Vincent D'Onofrio.

Otras series se mantienen en pausa en sus rodajes, pero existe la esperanza de que no sean canceladas y puedan continuar una vez que se hayan cumplido los derechos laborales que reclaman los gremios.

Entre estas se incluyen "The Last of Us" 2, disponible en HBO Max, "Andor" 2 y "The Mandalorian" 4, ambas relacionadas con la saga de Star Wars, disponibles en Disney+; "The Handmaid's Tale" 6 (El diario de la criada),disponible en Paramount+; "Tulsa King" 2, disponible en Paramount+; "Cobra Kai" 6, disponible en Netflix; “Penguin”, disponible en HBO Max, basada en el famoso villano de Batman; y la recientemente renovada “One Piece”, disponible en Netflix, entre otras.

(Fuente: Télam)