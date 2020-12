El 28 de diciembre de 1937 nació Néstor Eduardo "Cacho" Tacunau , en la localidad de Trenque Lauquen, Provincia de Buenos Aires. Músico guitarrista, cantor y compositor.

En 1966, conformó junto a su hermano Nelson Abel, el dúo "Los Indios Tacunau", en el cual Néstor realiza la segunda voz y la guitarra rítmica y Nelson tiene a su cargo la primera voz y primera guitarra.

Ganaron el Premio Revelación en el Festival de Cosquín en 1969.

Obras: A mi dejame en el campo - Amaneciendo en Santiago - Andando huellas - Arriando penas - Cantor de los vientos - Chayita nomá s, entre otras.

LOS INDIOS TACUNAU

Cada 28 de diciembre se recuerda el Día de los inocentes: es el día en el que se conmemora la matanza de todos los niños menores de 2 años nacidos en Belén, ordenada por Herodes con el fin de deshacerse del recién nacido Mesías.

Cumple 66 años: Denzel Hayes Washington, nació en Mount Vernon, Nueva York el 28 de diciembre de 1954, actor y director de cine estadounidense, ganador de tres Globos de Oro, un Premio del Sindicato de Actores, un premio Tony y dos premios Óscar; estos por las cintas Glory como mejor actor de reparto en 1989, y por Día de entrenamiento como mejor actor principal en 2001.

Para 2021 Netflix produce " Leave the world behind", película que lo contará como protagonista junto a Julia Roberts. También se lo verá en "The little things" con Rami Malek y Jared Leto.

Ian Fraser Kilmister nació en Burslem, Staffordshire el 24 de diciembre de 1945 y murió en Los Ángeles, California el 28 de diciembre de 2015, más conocido como Lemmy Kilmister, fue un músico, compositor, cantante y bajista británico, conocido por ser el líder, fundador y vocalista de la banda de rock Motörhead.

En 1909 en Massachusetts, Estados Unidos, Robert Goddard ―físico de la Universidad de Clark― publica los primeros trabajos teóricos acerca de la propulsión mediante cohetes.

Rafael Rossi fue un bandoneonista argentino de música folklórica y tangos. Nació el 28 de diciembre de 1896 .

En el año 1920 participó con Francisco Canaro y Roberto Firpo en la orquesta gigante para los carnavales. Desde ese año hasta 1935 estuvo con Francisco Canaro.

Ese mismo año conoció a Carlos Gardel, a quien le entregó una serie de obras de su autoría, que Carlos Gardel grabó rápidamente. Se convirtieron en grandes amigos.

En la empresa Odeón como Roberto Firpo tenía exclusividad para grabar tangos con orquesta para la empresa Max Glucksmann, a Rossi lo destinaron a grabar temas folklóricos. Falleció en Buenos Aires el 24 de diciembre de 1982.

Juan Manuel Puig Delledonne nació en General Villegas el 28 de diciembre de 1932 y murió en Cuernavaca el 22 de julio de 1990, fue un escritor argentino de relevancia mundial por sus novelas Boquitas pintadas, El beso de la mujer araña y Pubis angelical, llevadas al cine en todos estos casos.

Tráiler de "El beso de la mujer araña" de 1985 que le valió un Óscar a William Hurt.

En 2004 m uere en Nueva York Susan Sontag , una de las principales intelectuales norteamericanas. Había cumplido 71 años. En su ensayística destacan Sobre la fotografía y Ante el dolor de los demás. También publicó cuatro novelas, entre ellas, En América.

Cumple 36 años: Maggie Civantos nacida en Málaga el 28 de diciembre de 1984, es una actriz española que trabajó en gran cantidad de películas, tiras televisivas y publicidades. Es conocida por sus papeles de Macarena Ferreiro en la serie de Antena 3 y FOX España Vis a vis y Ángeles Vidal en Las chicas del cable.

Este año se estrenó Vis a Vis: el Oasis.

Leopoldo Federico nació en la Ciudad de Buenos Aires el 12 de enero de 1927 y murió el 28 de diciembre de 2014.

Fue un director de orquesta, compositor y bandoneonista argentino considerado una de las figuras máximas del tango.

En 1959 acompañó al frente de su orquesta al cantor uruguayo Julio Sosa, grabando 64 temas para el sello CBS y Columbia Records. Los más grandes éxitos fueron: «Cambalache», «Mano a mano», «Nada», «El Firulete», «Qué me van a hablar de amor», «En esta tarde gris», «Uno», «Rencor» y una versión original de «La Cumparsita».

Federico fue el autor de los temas: «Cabulero», «Sentimental y Canyengue», «Bandola zurdo», «Capricho otoñal», «Milonguero de hoy», «Preludio nochero», «Diagonal gris», «Pájaro cantor», entre otras composiciones.

Un programa para volver a ver ...

