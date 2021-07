Día del Arquitecto Argentino , fecha que tiene su origen en 1985, cuando la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) dispuso establecerla como Día Internacional de la Arquitectura, recordando así la fecha de creación de esta entidad, realizada en Suiza en el 1 de julio de 1949.

Marlon Brando nació en Omaha, Nebraska el 3 de abril de 1924 y mirió en Los Ángeles, California el 1 de julio de 2004 fue un actor estadounidense de cine y teatro. Su formación e instrucción teatral fue llevada a cabo por Stella Adler, una de las más prestigiosas profesoras que desarrolló el trabajo de Stanislavski en Nueva York; algunos sábados acudía al Actor's Studio interesado en las clases de Elia Kazan. Se convirtió en actor de teatro a mediados de la década de 1940 y en actor de cine a comienzos de los años 1950. A lo largo de su carrera, recibió múltiples reconocimientos por sus logros artísticos, entre ellos dos premios Óscar —al mejor actor por su trabajo en On the Waterfront en 1954 y por su actuación en El padrino en 1972—, dos Globo de Oro y tres BAFTA.

Día del Ingeniero Químico

Hoy 1º de julio se conmemora el Día del Ingeniero Químico, fecha que fue instaurada a nivel nacional para recordar la iniciación del primer curso dictado en la Facultad de Ingeniería Química de Santa Fe, primera en ofrecer esa carrera en el país y en América del Sur (en 1920) y en graduar al primer profesional de esta disciplina.

En la actualidad, la presencia del Ingeniero Químico en la sociedad actual puede apreciarse en áreas tales como la producción, control de procesos, control de calidad, seguridad industrial, apoyo técnico-legal, y ecología en donde plantea, diseña, construye, opera y controla unidades para disminuir el impacto contaminante de las actividades humanas.

El 1° de julio de 1974 falleció Juan Domingo Perón, presidente de aquel entonces. Fue el fundador del peronismo y asumió la Presidencia de la Nación en 3 oportunidades. Lidió con enfrentamientos civiles y sociales y fue derrocado en septiembre de 1955, luego de un bombardeo en Plaza de Mayo. Tras el exilio, volvió al poder en 1973. Falleció de un paro cardíaco en la Quinta de Olivos.

1908: se adopta SOS como señal de socorro internacional.

El 1 de julio de 1812 se elaboró un decreto que reunía los acontecimientos sucedidos durante la Revolución de Mayo. Muchos años después fue tomado este día como fundamento para conmemorar el Día del Historiador. Fue así que en marzo de 2002, el Congreso de la Nación declaró el 1 de julio como día del historiador, con el fin de homenajear el sacrificio de todos los escritores, investigadores, profesores y aficionados abocados al estudio y análisis de acontecimientos históricos”

Juan Carlos Onetti Borges nació en Montevideo el 1 de julio de 1909 y murió en Madrid el 30 de mayo de 1994) fue un escritor uruguayo. Dijo de él Vargas Llosa: «Su mundo es un mundo más bien pesimista, cargado de negatividad, eso hace que no llegue a un público muy vasto» Algunas obras: El astillero, Juntacadáveres. Cuando ya no importe, etc.

Josephine Esther Mentzer nació el 1 de julio de 1908 y murió el 24 de abril de 2004, más conocida como Estée Lauder, fue la fundadora, junto a su marido Joseph Lauder, de la empresa de cosméticos Estée Lauder Companies. Hija de madre húngara y padre checoslovaco, nació en Corona, en el borough de Queens, en Nueva York. En 1998, fue la única mujer en la lista de «Los 20 genios comerciales más influyentes del siglo XX», publicada por la revista Time. Además, el 23 de junio de 2004 recibió la Medalla Presidencial de la Libertad. Un video motivador hecho por la empresa.

En 1896 a la edad de 54 años, se suicida en Buenos Aires el abogado y legislador Leandro Nicéforo Alem, fundador de la Unión Cívica Radical y organizador de la fallida Revolución del Parque de 1890. Se retiró del Ejército argentino con el grado decapitán luego de luchar en la Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay (1865-1870).

Antonio Atilio Julio Stampone nació en Buenos Aires el 1 de julio de 1926, es un músico de tango, pianista, arreglador, director y compositor. Músico de formación clásica, integró entre otras agrupaciones el famoso Octeto de Ástor Piazzolla. En 1952, cuando contaba con 26 años, formó su propia orquesta. Compuso las bandas musicales de importantes películas, entre ellas La historia oficial, que en 1985 obtuvo el Premio Óscar a la mejor película extranjera. Entre sus obras se destaca el álbum Concepto, de 1972, considerado una de las obras integrales más importantes de la historia del tango y la música del espectáculo. Concertango, bailado por Julio Bocca con coreografía de Ana María Stekelman. En el año 2000 fue designado director de la Orquesta Nacional de Música Argentina "Juan de Dios Filiberto". Hace unos años en la Televisión Pública....

Roberto Maidana nació el 1 de julio de 1928 y murió el 11 de agosto de 2007 fue un periodista que se desempeñó especialmente en el noticiero Telenoche de Canal 13. Fue miembro de la Academia Nacional de Periodismo. Recibió premios múltiples en su carrera. Entrevistó a John Kennedy, Ernesto Guevara, Federico Fellini, Juan Rulfo, Pelé, Juan D. Perón, Juan M. Fangio entre muchos otros.

Cumple 36 años: Léa Hélène Seydoux-Fornier de Clausonne nació en París el 1 de julio de 1985, conocida artísticamente como Léa Seydoux, es una actriz francesa.

Ha actuado en distintas películas de Hollywood, como Bastardos sin gloria (2009), Robin Hood (2010), Medianoche en París (2011), Misión imposible: Protocolo fantasma (2011), El Gran Hotel Budapest (2014) o como Chica Bond, de James Bond, en Spectre (2015).

En 2013, Seydoux ganó importantes premios, como la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes por su papel en la película La vida de Adèle. En 2014 fue nominada en los Premios BAFTA a mejor estrella emergente.

El 1 de julio se celebra el Día Internacional del Reggae, un estilo de música que surgió de la isla caribeña de Jamaica y que ya se ha hecho universal, por la capacidad que tienen estos ritmos de inspirar, animar y alentar a la gente.

Cuando oímos "reggae" se nos viene a la cabeza el gran artista Bob Marley, un gran músico que nos dejó obras para la historia y que popularizó la música reggae en todo el mundo, pero lo cierto es que la música reggae es mucho más que Marley. Artistas como Dennis Brown, conocido como "El Príncipe del Reggae", Prince Buster, Desmond Dekker, Jackie Mittoo, y las nuevas generaciones que llegan con nuevas propuestas, aportan mucho al reggae.

El género musical, que ahora es considerado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, se desarrolló en los años 1960 a partir del ska y del rocksteady.

En 1961 en el pueblo inglés de Sandringham nace la aristócrata Diana Frances Spencer, popularmente conocida como Lady Di, princesa de Gales y primera esposa deCarlos de Gales, heredero de la Corona británica, con quien tuvo dos hijos, Guillermo y Enrique. Lady Di murió en 1997, en un accidente automovilístico dentro del Túnel de l´Alma,en la margen norte del río Sena en París.

Un documental donde sus hijos hablan de su madre...

Que tengas un buen día...