Ludwig van Beethoven nació en Bonn, Arzobispado de Colonia el 16 de diciembre de 1770 y murió en Viena el 26 de marzo de 1827. Compositor, director de orquesta y pianista alemán. Su legado musical abarca, cronológicamente, desde el Clasicismo hasta los inicios del Romanticismo.

Es considerado uno de los compositores más importantes de la historia de la música y su legado ha influido de forma decisiva en la evolución posterior de este arte. Su producción incluye los géneros pianístico (treinta y dos sonatas para piano), de cámara (incluyendo numerosas obras para conjuntos instrumentales de entre ocho y dos miembros), concertante (conciertos para piano, para violín y triple), sacra (dos misas, un oratorio), lieder, música incidental (la ópera Fidelio, un ballet, músicas para obras teatrales), y orquestal, en la que ocupan lugar preponderante Nueve sinfonías.

Rafael Alberti Merello nació en El Puerto de Santa María, Cádiz el 16 de diciembre de 1902 y murió en la misma ciudad el 28 de octubre de 1999, fue un escritor español, especialmente reconocido como poeta, miembro de la generación del 27. Está considerado uno de los mayores literatos de la llamada Edad de Plata de la literatura española. Cuenta en su haber con numerosos premios y reconocimientos.

Recuerdo especial: en1940 y ante la amenaza alemana, Alberti y su compañera se embarcaron en Marsella a bordo del "Mendoza" rumbo a Buenos Aires, donde llegaron el 2 de marzo de 1940. Vivieron en la capital de Argentina y en la estancia "El Totoral" de Córdoba. Allí nació su hija Aitana.

Margaret Mead nació en Filadelfia el16 de diciembre de 1901 y murió en Nueva York el 15 de noviembre de 1978, fue una antropóloga y poeta estadounidense. En sus investigaciones etnográficas de las décadas de 1920 y 1930, puso en entredicho la visión sexista biologista que prevalecía en las ciencias sociales en EE.UU. según la cual la división sexual del trabajo en la familia moderna se debía a la diferencia innata entre el comportamiento instrumental (público, productivo) de los hombres y expresivo de las mujeres.

Fue, así, precursora en el uso del concepto «género» ampliamente utilizado posteriormente en los estudios feministas.

Cumple 81 años Liv Johanne Ullmann nació enTokio el de 16 de diciembre de 1938, es una actriz, escritora y cineasta noruega. Protagonizó nueve de los largometrajes de Ingmar Bergman,​ con quien tuvo una hija, la escritora Linn Ullmann. Está considerada como una leyenda viva del cine y una de las actrices europeas más importantes del siglo XX. Última musa de Ingmar Bergman, sus interpretaciones en películas como Persona, Secretos de un matrimonio, Cara a Cara, Autumn Sonata o Gritos y susurros siguen siendo aclamadas por crítica y público

Göran Bror Benny Andersson nació en Estocolmo, Suecia el 16 de diciembre de 1946, es un músico, productor, arreglista, integrante del grupo ABBA y co-compositor de los musicales Chess, Kristina från Duvemåla y Mamma Mia!

En 2005 fue productor ejecutivo de la versión fílmica de Mamma Mia! y su secuela en el 2018, Mamma Mia! Here We Go Again. Desde el año 2001 continúa activo con su banda Benny Anderssons orkester.

Cumple 46 años: Mariza es el nombre artístico de Marisa dos Reis Nunes nació en Lourenço Marques, Mozambique Portugués el 16 de diciembre de 1973, cantante de fado, una de las más populares de Portugal y una de las artistas lusas con mayor proyección internacional,

Cumple 58 años: Claribel Medina Santos nació en San Juan, Puerto Rico el 16 de diciembre de 1961, es una actriz, cantante y presentadora puertorriqueña que desarrolló gran parte de su carrera en Argentina en cine, televisión y teatro.

Oscar Alfredo Gálvez nació en Buenos Aires, Argentina el 17 de agosto de 1913 y murió en San Isidro, Buenos Aires, Argentina el16 de diciembre de 1989 fue un piloto de automovilismo argentino, uno de los más grandes del automovilismo argentino, junto a su hermano menor Juan Gálvez.

Hugo Hiram Moser nació en Ciudad de Buenos Aires el 14 de abril de 1926 y murió el 16 de diciembre de 2003, fue un director de cine, productor y guionista argentino. Algunos de sus producciones más destacadas y conocidos son Matrimonios y algo más, El precio del poder y La Familia Falcón.

Cumple 31 años: Anna Katherine Popplewell nacida el 16 de diciembre de 1988 en Londres, licenciada en Literatura Inglesa e Inglés de la Universidad de Oxford; es una actriz británica de cine, televisión y teatro. Es popular por su papel de Susan Pevensie en la serie de Las Crónicas de Narnia desde 2005, de Chyler Silva en Halo 4: Forward Unto Dawn desde 2012 y por su interpretación de Lady Lola en Reign desde 2013

El 16 de diciembre de 1966, la ONU adoptó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

