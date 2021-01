Cumple 76 años: José Luis Perales Morillas nació en Castejón, Cuenca el 18 de enero de 1945, cantautor, compositor, productor y escritor. Es considerado como uno de los cantautores hispanos más versionado del mundo y uno de los autores más prolíficos y exitosos en la escena española. Sus letras son poemas que hablan del amor, la nostalgia y la paz. Ha realizado 27 producciones musicales y registrado más de 510 canciones en la Sociedad General de Autores de España.

Algunos de sus éxitos: Por qué te vas ?; Y cómo es él ?, Me llamas,Te quiero, América, Celos de mi guitarra, Un velero llamado Libertad...Lo vemos cantando esta canción el 8 de febrero del año pasado en el Festival de Peñas de Villa María (ya había estado en 2017), en una presentación que, según dijo, forma parte de su despedida de los escenarios.

Cumple 50 años. Nació en 1971 Josep “Pep” Guardiola, ex futbolista y actual entrenador del Manchester City. Su mayor éxito fue como DT del Barcelona.

Cumple 46 años. María del Mar Rodríguez Carnero nació en Málaga el 18 de enero de 1975, conocida artísticamente como La Mari, es una cantante española, miembro del grupo Chambao.

Cumple 45 años. Marcelo Daniel Gallardo nacido en Merlo, Buenos Aires el 18 de enero de 1976. Entrenador y exfutbolista argentino. Actualmente es entrenador del River Plate, de la Primera División de Argentina.

Como entrenador del Club Atlético River Plate logró dos Copa Libertadores de América (2015 y 2018), una Copa Sudamericana (2014), tres Recopa Sudamericana (2015, 2016 y 2019), una Copa Suruga Bank (2015), tres Copa Argentina (2015, 2016 y 2019) y una Supercopa Argentina (2017); siendo el entrenador más exitoso en la historia del club.

Leonel Edmundo Rivero nació en Valentín Alsina el 8 de junio de 1911 y murió en Buenos Aires el 18 de enero de 1986.

Cantante, guitarrista y compositor argentino de tango. Por su particular registro de voz, estilo, repertorio y extensa trayectoria; es considerado uno de los mayores artistas de la historia del género.

Un día como hoy de 1983 murió el ex presidente argentino Arturo Humberto Illia, mandatario entre 1963 y 1966. Había nacido el 4 de agosto de 1900.

Amy Wilson Carmichael nació el 16 de diciembre de 1867 y murió el 18 de enero de 1951, fue una misionera cristiana y escritora, reconocida por su labor filantrópica en la India, en donde fundó un orfanato y llevó a cabo una misión en Dohnavur, Tamil Nadu (India). Sirvió en esa gran nación sin permiso durante 55 años y escribió numerosos libros acerca de la obra misionera.

Cum´ñe 66 años. Kevin Michael Costner nació en Lynwood, California el 18 de enero de 1955, es un actor y director estadounidense. Debutó en Shadows Run Black (Las sombras se vuelven negras) (1981), pero su primer papel protagonista fue en el western Silverado (1985). Con Danza con Lobos (1990), película que dirigió y protagonizó, ganadora de siete Premios Óscar.

Otras películas: Wyatt Earp; Donde el corazón te lleve; Waterworld; Mi amigo Enzo (The art of racing in the rain) (2019); Emboscada final (2019).

Se cumplen 4 años de la muerte del fiscal Alberto Nisman. El fiscal de la causa AMIA murió el 18 de enero de 2015 de un disparo en la cabeza en su departamento de Puerto Madero. Tenía 51 años.

Se cumple un año. En 2020: Fernando Báez Sosa, estudiante, fue asesinado brutalmente a la salida de un boliche . Había nacido en 2001.

