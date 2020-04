El 2 de abril de 1982 comenzó la Guerra de Malvinas con el Reino Unido.. Fallecieron 649 personas.

En noviembre del 2000, a través de la Ley 25.370, el día 2 de abril fue declarado Día de los Veteranos y Caídos en Malvinas en homenaje a todos los combatientes caídos y los sobrevivientes de la guerra de Malvinas y sus familiares.

Actualmente, la disputa por estas tierras se realiza de manera diplomática y forma parte de las agendas en cumbres presidenciales en las que varios países latinoamericanos y del mundo adhieren al reclamo argentino por la soberanía sobre las islas Malvinas

Especial 2 de abril: Historia de un país. Argentina siglo XX (capítulo completo) - Canal Encuentro

Juan Pablo II ​ de nombre secular Karol Józef Wojtyła​, nació en Wadowice, Polonia el 18 de mayo de 1920 y murió en Ciudad del Vaticano el 2 de abril de 2005, fue el papa 264 de la Iglesia católica y soberano de la Ciudad del Vaticano desde el 16 de octubre de 1978 hasta su muerte en 2005.​ Fue canonizado en 2014, durante el pontificado de Francisco

Documental Juan Pablo II Biografia History Channel Parte 1

Leandro “Gato” Barbieri nació en Rosario el 28 de noviembre de 1932 y murió en Nueva York el 2 de abril de 2016,​ fue un saxofonista de jazz argentino.

Representante destacado del jazz latino, participó en su juventud en la banda de otro destacado jazzista argentino, Lalo Schifrin. Abordó también en su carrera el jazz de vanguardia, sobre todo en la década de 1960, y el pop y la fusión a finales de la década de 1970.

Fue influido por John Coltrane, Pharoah Sanders y Carlos Santana. Es considerado uno de los mejores saxofonistas latinoamericanos de la historia. Entre sus mayores éxitos se encuentran Europa, I Want You y Last Tango in Paris.

Santana & Gato Barbieri "Europa" (live, 1977)

Desde 1967, el 2 de abril, coincidiendo con la fecha del nacimiento del escritor danés Hans Christian Andersen, se promueve la celebración del Día Internacional del Libro Infantil con el fin de promocionar los buenos libros infantiles y juveniles y la lectura entre los más jóvenes.

Cada año una Sección Nacional tiene la oportunidad de ser la patrocinadora internacional del Día del Libro Infantil y Juvenil y selecciona un escritor/a representativo y a un reconocido ilustrador/a de su país. Este año le corresponde a la sección de Eslovenia (en 2019 fue Lituania), que difunde el mensaje de Peter Svetina con el título de «Hambre de palabras»

Cumple 61 años: Alberto Ángel Fernández nació en Buenos Aires el 2 de abril de 1959, es un abogado, profesor y político argentino, actual presidente de la Nación Argentina, cargo que ejerce desde el 10 de diciembre de 2019. Anteriormente se desempeñó como jefe de Gabinete de Ministros entre 2003 y 2008

Alberto Fernández, el documental | Producción especial de LA NACION

Eleonora Wexler nació el 2 de abril de 1974 en Parque Patricios, Ciudad de Buenos Aires, es una actriz argentina,​ que se ha destacado por sus papeles de villana en las telenovelas. En 2009 recibió aclamación por su actuación de villana en la telenovela Valientes, por la cual recibió el Premio Martín Fierro a la mejor actriz de novela​ y el Premio Clarín a la mejor actriz de drama. Este año la veremos en cine en Los hermanos Vega y en televisión en La valla.

Entrevista mano a mano con Eleonora Wexler en Hoy Nos Toca a las Diez

1925: en La Plata, Argentina el científico Albert Einstein inaugura el ciclo lectivo del Colegio Nacional Rafael Hernández, tras una breve recorrida por la ciudad.

Albert Einstein en Buenos Aires - Por la ciudad

1940: en los Estados Unidos se publica Poeta en Nueva York, del escritor español Federico García Lorca.

'Poeta en Nueva York' (Federico García Lorca) (La mitad invisible - La 2, 20/09/14)

1974: en los Estados Unidos, las películas El golpe (de George Roy Hill) y La noche americana (de François Truffaut) son las triunfadoras en la ceremonia de entrega de los premios Óscar

Introducción a LA NOCHE AMERICANA - Filmoteca de Sant Joan - "CINE DENTRO DEL CINE" - Febrero 2016

Cumple 42 años: Griselda Siciliani nació en Buenos Aires el 2 de abril de 1978 es una actriz que ha trabajado en telenovelas como Sos mi vida, Patito feo, Para vestir santos, Los Únicos, Farsantes y Educando a Nina. Escenas de este último título.

¡Las frases más divertidas de Mara! - Educando a Nina

En el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, reconocemos y celebramos los derechos de las personas con autismo. La celebración de este año llega en medio de una crisis sanitaria como no se recuerda otra en nuestras vidas, una crisis que genera un riesgo desproporcionado para las personas con autismo a consecuencia del coronavirus y de sus efectos sobre la sociedad.

Es preciso tener en cuenta los derechos de las personas con autismo en la formulación de toda respuesta a la COVID-19. En el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, mantengámonos unidos, apoyémonos mutuamente y seamos solidarios con las personas con autismo.

Que tengas un buen día.....y quedate en casa.