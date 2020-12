El día 27 de noviembre de cada año se celebra el Día del Trabajador Previsional Argentino, por el aniversario de la creación de la Secretaria de Trabajo y Previsión, en esta fecha de 1943.

/////////

Duilio Marzio nació en Buenos Aires el 27 de noviembre de 1923 y murió el 25 de julio de 2013 fue un actor de larga trayectoria y destacada actuación en el cine argentino de los años 1950 y 1960 e incursiones en televisión y teatro, en especial a partir de los años 1970 después de su perfeccionamiento en el Actor's Studio. Su actividad podría resumirse en tres períodos separados por paréntesis dedicados a la actividad sindical y al estudio, cubriendo más de medio siglo de permanencia en los medios artísticos.

Algunas películas: Plaza Huincul (1960); Días de odio (1954); Un guapo del 900 (1960); El jefe; La Raulito, entre muchas otras.

Uno de sus trabajos finales fue la adaptación teatral de El último encuentro, basada en la novela de Sandor Marai.

Una entrevista realizada al a Marzio por Lito Cruz...

Duilio Marzio - Todo Teatro

En1978 Harvey Milk, el primer activista gay que llegó a un cargo público en la política norteamericana, es asesinado junto al alcalde de San Francisco, George Moscone. Otro funcionario, Dan White, los mata a balazos, luego de haber dejado su cargo y no ser readmitido cuando quiso volver a la función pública. El asesino recibió una condena a siete años de cárcel y se suicidó en 1985. Milk, la película de Gus Van Sant con Sean Penn, recrea la vida del militante por los derechos de los gays. Vemos el trailer...

Mi nombre es Harvey Milk - Trailer subtitulado

2016: Argentina gana por primera vez la Copa Davis. Fue 3-2 ante Croacia en Zagreb, con un equipo integrado por Juan Martín del Potro, Federico Delbonis, Leonardo Mayer y Guido Pella, con Daniel Orsanic

Argentina Campeon COPA DAVIS 2016

Cumple 86 años: Luis Palau nació en Ingeniero Maschwitz, Buenos Aires el 27 de noviembre de 1934, es un misionero, predicador protestante, evangelista, pastor y escritor argentino nacionalizado estadounidense. Es considerado uno de los líderes de fe más influyentes de todo el mundo.

//////////

Cumple 59 años: Kathryn Ann Bigelow nació en San Carlos, California el 27 de noviembre de 1951, es una directora de cine, guionista y productora estadounidense, especialmente conocida por películas como Near Dark, Point Break y, la ganadora de un Óscar, The Hurt Locker. Es la primera y única mujer en la historia que ha ganado el Óscar al mejor director y el premio al mejor director ("Directors Guild of America Award for Outstanding Directing–Feature Film") del Sindicato de directores de Estados Unidos; ambos por The Hurt Locker, conocida aquí como Vivir al límite, vemos el trailer...

THE HURT LOCKER - Trailer subtitulado (Vivir al Límite, 2009)

En el año 2011 a los 101 años muere Eugenia Sacerdote de Lustig. Había nacido en Turín y era prima de la Premio Nobel Rita Levi-Montalcini, que también murió centenaria. Emigró a la Argentina debido al fascismo. Investigó sobre la poliomielitis y viajó a conocer la vacuna de Jonas Salk en 1956. A su regresó, vacunó a sus hijos y también se inoculó ella misma en público para convencer a la sociedad de los beneficios de la vacuna. Fue investigadora del Conicet y trabajó en el Instituto Malbrán.

Entrevista que le realizaron cuando tenía 98 años. Deténgase a verla y escucharla...

Programa Dialogando "Un ejemplo de vida a los 98 años" PARTE 1

El 27 de noviembre de 1942 nació Jimi Hendrix, guitarrista, cantante y compositor estadounidense considerado uno de los mejores músicos de la historia.

The Jimi Hendrix Experience - Foxey Lady (Live In Maui, 1970)

Cumple 39 años: Franco Luciani nació en Rosario, Santa Fe el 27 de noviembre de 1981 es un músico, compositor e intérprete de armónica.

Ha compartido escenarios con Mercedes Sosa, Fito Páez, Víctor Heredia, Juan Carlos Baglietto, Jairo, Gotan Project, Raúl Carnota, Pedro Aznar, Jaime Torres, Divididos, Guillermo Fernández, León Gieco, Luis Salinas, Sandra Luna, Teresa Parodi, Federico Pecchia, María Volonté, Horacio Molina, Dúo Coplanacu, Eva Ayllón, Lila Downs, entre otros.

En 2015 recibió el Premio Konex, Diploma al Mérito como uno de los cinco mejores Instrumentistas de la última década en la Argentina.

Franco Luciani - "La Sensiblera" Chacarera (Franco Luciani - Alejandro Szwarcman)

Que tengas buen día.