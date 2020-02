Se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. El objetivo de esta jornada es reducir el número de muertes evitables cada año, dando a conocer y difundiendo cuáles son las acciones que deben encararse para reducir la mortalidad por esta enfermedad.

Día Mundial contra el Cáncer

Rosa Parks, registrada al nacer con el nombre Rosa Louise McCauley​ nacida en Tuskegee, Alabama el 4 de febrero de 1913 y fallecida en Detroit, Michigan el 24 de octubre de 2005, fue una figura importante del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, en especial por haberse negado a ceder el asiento a un blanco y moverse a la parte trasera del autobús en Montgomery, Alabama (Estados Unidos), el 1 de diciembre del año 1955. Por tal acción acabó en la cárcel, lo que se cita frecuentemente como la chispa del movimiento, y se la reconoce como «la primera dama de los derechos civiles

El 4 de febrero de 1938 se estrenó de manera oficial “Blancanieves y los siete enanitos”, primer largometraje de animación de la compañía Walt Disney.

Blancanieves - Hi oh (Doblaje original 1938)

Wladziu Valentino Liberace nació en West Allis, Wisconsin el16 de mayo de 1919 y murió en Palm Springs, California el 4 de febrero de 1987, más conocido por su apellido, Liberace, fue un showman y pianista​ estadounidense de ascendencia polaca e italiana, de gran popularidad.

Liberace Chopsticks

Su vida inspiró la película Behind the Candelabra (Mi vida con Liberace) es una película estadounidense de drama, estrenada en 2013 y dirigida por Steven Soderbergh. Está basada en las memorias de Scott Thorson y Alex Thorleifson, Behind the Candelabra: My Life With Liberace1 y es protagonizada por Michael Douglas y Matt Damon, relatando la relación de Thorson con el presentador y pianista estadounidense Liberace, cuando era su asistente. Se estrenó el 21 de mayo de 2013 en el Festival de Cannes

Detrás Del Candelabro (Behind The Candelabra) | Trailer

Cumple 47 años: Óscar de la Hoya, nacido el 4 de febrero de 1973 en Los Ángeles, California, Estados Unidos es un exboxeador y cantante mexicano-estadounidense. De padres mexicanos, Óscar De La Hoya se crio en Montebello (California). Fue un impactante boxeador en la década de los noventa. Se dio a conocer en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, donde ganó la medalla de oro en su categoría, lo que le valió el apodo de “Golden Boy” (‘Chico de Oro’, en español). Cuando logró este triunfo, lo dedicó emocionado a su madre, que había fallecido pocos meses antes de su victoria. Campeón en 6 divisiones distintas y considerado uno de los mejores boxeadores de la historia

“Siempre que caí me levanté con la mano en alto”: Oscar de la Hoya, un Latino que triunfa

Martín Pedro Zabalúa Marramoti, conocido como Tincho Zabala nació en Montevideo el 4 de febrero de 1923 y murió en Buenos Aires el 23 de febrero de 2001, fue un actor y humorista uruguayo de televisión, cine, radio y teatro.

Ganpo muchos premios en su carrera, entre otros el premio Cóndor de Plata por la película "No te mueras sin decirme adónde vas " (tráiler)

No te mueras sin decirme adonde vas,parte2

Cumple 78 años: Edda Díaz Esther Edda Díaz Lammens, nació el 4 de febrero de 1942 en Aguilares, Provincia de Tucumán, es una actriz, humorista, directora y libretista argentina. Con mordaz vis cómica, en la década de 1970 fue una de las pioneras del café-concert argentino.

Edda Díaz en Juventud Acumulada (2 de 2)

Se creó en 2004 la red social Facebook.

Facebook, Inc. es una compañía estadounidense que ofrece servicios de redes sociales y medios sociales en línea con sede en Menlo Park, California. Su sitio web fue lanzado el 4 de febrero de 2004 por Mark Zuckerberg, junto con otros estudiantes de la Universidad de Harvard y compañeros de habitación, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz y Chris Hughes. Está disponible en español desde febrero de 2008. Facebook tiene alrededor de 2 320 millones de usuarios registrados alrededor de todo el mundo

¿Conoces Realmente los Inicios de Facebook? | Caso Facebook

4 de febrero: Día del Guardavidas en Argentina, ¿por qué se celebra hoy?



Esta festividad comenzó a conmemorarse el 4 de febrero con motivo de la muerte del primer guardavidas en un salvamento, Guillermo Volpe, de 22 años, quién falleció ahogado mientras intentaba salvar a un adolescente en Playa Grande en 1978.



Cumple 45 años: Natalie Jane Imbruglia nació en Sídney, Australia el 4 de febrero de 1975) es una cantante y actriz australiana, que logró gran notoriedad en las décadas de 1990 y 2000. Su mayor éxito musical hasta el momento ha sido su canción «Torn».

Natalie Imbruglia - Torn (Official Video) [HD Remastered]

Cumple 38 años: Kimberly Kaye Wyatt nació en Warrensburg, Misuri el 4 de febrero de 1982, conocida simplemente como Kimberly Wyatt, es una cantante y bailarina estadounidense. Miembro del girl group Pussycat Dolls.

Kimberly Wyatt | Semi Final Performance | Got To Dance 4

Héctor Luis Gradassi nació en Córdoba el 6 de marzo de 1933 y murió el 4 de febrero de 2003, fue un automovilista argentino. El grueso de su carrera la llevó a cabo en la categoría Turismo Carretera, donde fue campeón para la marca Ford en cuatro oportunidades: 1972, 1974, 1975 y 1976

El recuerdo a Hector Luis Gradassi

Patricia Highsmith nacida como Mary Patricia Plangman en Fort Worth, Texas el 19 de enero de 1921 y murió en Locarno, Suiza el 4 de febrero de 1995 fue una novelista estadounidense famosa por sus obras de suspenso. Escribió más de 30 libros entre novelas, ocho colecciones de cuentos, entre los que destacan los Little Tales of Misogyny (Cuentos misóginos), Crímenes bestiales y los Tales of Natural and Unnatural Catastrophes (Catástrofes, 1987), ensayos y otros textos, y dejó numeroso material inédito

Patricia Highsmith, "Carol" - Ver para Leer 2008

Karen Anne Carpenter nació en New Haven el 2 de marzo de 1950 y murió en Downey el 4 de febrero de 1983, fue una exitosa cantante y baterista estadounidense famosa por el dúo The Carpenters conformado por ella y su hermano, Richard Carpenter. Fue elogiada por sus vocales de contralto y su habilidad para tocar la batería donde recibió comentarios favorables de otros músicos y críticos. Sus luchas con los trastornos de alimentación originaron más tarde crear conciencia de la anorexia y de la dismorfia corporal.

Carpenters - Superstar (Official Video)

Que tengas buen día