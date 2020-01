Cumple 68 años: Eduardo Federico Beilinson, conocido popularmente como Skay Beilinson (La Plata, Buenos Aires, 15 de enero de 1952)​ es un guitarrista, cantante y compositor, considerado como un gran exponente del rock.​ Reconocido por haber sido miembro fundador de la reconocida banda argentina Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, junto a Carlos Alberto "Indio" Solari, es considerado uno de las figuras e íconos de la afirmación del rock en la cultura musical argentina. Continúa en la actualidad con otra agrupación. El pseudónimo Skay surgió de su amiga Marta Minujín.

Azucena Maizani fue una cantante y compositora argentina de tangos que nació en Buenos Aires el 17 de noviembre de 1902 y falleció en la misma ciudad el 15 de enero de 1970. Tuvo gran popularidad, actuó en radio y en teatro y además dejó grabadas más de 270 obras. Durante muchos años hacía sus presentaciones vestida con trajes masculinos o con atuendos criollos de gaucho por lo que era conocida con el apodo de La Ñata Gaucha que le puso Libertad Lamarque en 1935.

Marie Duplessis, de su verdadero nombre Rose-Alphonsine Plessis nació en Nonant-le-Pin, Orne, Baja Normandía el15 de enero de 1824 y murió en París el 3 de febrero de 1847, fue una famosa cortesana francesa, condesa de Perregaux por matrimonio, cuya vida inspiró la novela La dama de las camelias, de Alexandre Dumas (hijo), y la ópera La traviata, del compositor Giuseppe Verdi. Su vida está considerada como uno de los mayores exponentes del llamado Romanticismo francés.

El 15 de enero de 1929 nació Martin Luther King, dirigente negro estadounidense, defensor de los derechos humanos.

2008: nace la campaña Dr. King´s Tree con la plantación de un árbol en honor a Martin Luther King y sus métodos no violentos.

El 15 de enero de 1944 se produjo un violento terremoto en la provincia de San Juan, que causó miles de víctimas y provocó la creación del Sistema de Prevención de Catástrofes Naturales (SIFEM).

Cumple 54 años: Virgina Beatriz Innocenti nació en Buenos Aires el 15 de enero de 1966, es una actriz, autora y cantante argentina. Trabajó en gran cantidad de obras de teatro, en cine y televisión. Su trabajo más reciente fue en la serie televisiva: Argentina, tierra de amor y venganza.

Dolores Mary Eileen O'Riordan nació en Ballybricken, Limerick el 6 de septiembre de 1971 y murió en Londres el 15 de enero de 2018, ​ conocida artísticamente como Dolores O'Riordan, fue una música, cantante y compositora irlandesa, vocalista de la banda de rock The Cranberries.

En enero de 2019, un año después de la muerte de Dolores, los demás componentes de The Cranberries anunciaron el lanzamiento de un nuevo y último sencillo, All Over Now, la última canción que Dolores escribió y alcanzó a grabar en vida. Sin embargo, disponían de material suficiente procedente de las sesiones de grabación como para dar forma a un nuevo disco. De hecho, contaban con la parte vocal de 11 temas. Después de consultar con la familia de Dolores, decidieron terminar y publicar el álbum como tributo a la cantante.​ Vio así la luz In the End el 26 de abril de 2019, disco póstumo de la banda que, una vez finalizado su trabajo, se disolvió.

Momento inolvidable de su reunión con Luciano Pavarotti cantando el Ave María..

