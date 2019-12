Cumple 82 años: Philip Anthony Hopkins nació en Margam, Port Talbot, Gales el 31 de diciembre de 1937, es un actor galés que adoptó la nacionalidad estadounidense,​ además de compositor, director, productor, dibujante, escritor, músico y pintor.​ Es muy conocido por su interpretación del psicópata Hannibal Lecter en las películas El silencio de los inocentes, Hannibal y Red Dragon.

Otras de sus películas más notables son: El hombre elefante, El jorobado de Notredame, Drácula, de Bram Stoker, Leyendas de pasión, Lo que queda del día, Howards End, La máscara del Zorro, The World's Fastest Indian, Hearts in Atlantis, Nixon y Fracture. En 2012 dio vida al director de cine de suspenso Alfred Hitchcock en la película Hitchcock. Actualmente está en pantalla e la película Los dos Papas donde interpreta a Benedicto XVI.

Los dos papas (subtítulos) | Tráiler oficial | Netflix

No dejemos pasar la oportunidad de escuchar el vals que compusiera And the Waltz go on interpretado por André Rieu y su Orquesta Johann Strauss. Vean y escuchen qué maravilla...

André Rieu - And The Waltz Goes On (composed by: Anthony Hopkins)

El 31 de diciembre de 1992, se produjo el episodio conocido como Divorcio de Terciopelo, que culminó con la disolución pacífica de Checoslovaquia, dando lugar a la República Checa y a Eslovaquia

CHECOSLOVAQUIA - la división y lo que necesitan saber || Georgie en español

Henri Émile Benoît Matisse nació el 31 de diciembre de 1869 y murió 3 de noviembre de 1954, fue un pintor francés conocido por su uso del color y por su uso original y fluido del dibujo. Como dibujante, grabador, escultor, pero principalmente como pintor, Matisse es reconocido ampliamente, junto a Pablo Picasso, como uno de los grandes artistas del siglo XX. Al inicio de su carrera, se le identificó con el fovismo y para los años 20 ya se había destacado por su maestría en el lenguaje expresivo del color y del dibujo, la cual desplegó en una inmensa producción que se extendió por más de medio siglo, y que consagró su reputación como una de las figuras centrales del arte moderno. Durante su trayectoria, supo conjugar en sus obras la influencia de artistas como Van Gogh o Gauguin, con la de las cerámicas persas, el arte africano o las telas moriscas. Didáctica esta explicación de Matisse para niños...

El pintor Henri Matisse para niños

Horacio Silvestre Quiroga Forteza nació en Salto, Uruguay el 31 de diciembre de 1878 y murió en Buenos Aires, Argentina el 19 de febrero de 1937, fue un cuentista, y poeta uruguayo. Fue el maestro del cuento latinoamericano, de prosa vívida, naturalista y modernista.​ Sus relatos a menudo retratan a la naturaleza bajo rasgos temibles y horrorosos, como enemiga del ser humano. Fue comparado con el estadounidense Edgar Allan Poe. Valiosa reseña de su obra en este programa del canal Encuentro

Claves de lectura: Horacio Quiroga, cuentista - Canal Encuentro

Florence Nightingale Graham nació el 31 de diciembre de 1881 y mjurió el18 de octubre de 1966, más conocida por su nombre comercial Elizabeth Arden, fue una empresaria canadiense que fundó lo que hoy es Elizabeth Arden Inc. y construyó un imperio de cosméticos en los Estados Unidos. En 1929, Arden poseía alrededor de 150 salones de lujo en los Estados Unidos y Europa. Sus más de 1.000 productos podían ser encontrados en el mercado de lujo de más de 22 países. Ella era propietaria única de su marca y una de las mujeres más ricas del mundo en su época.

Grandes Biografías - Elizabeth Arden

Cumple 76 años: Ben Kingsley, nacido como Krishna Pandit Bhanji; Scarborough, Yorkshire el 31 de diciembre de 1943, es un actor británico, ganador de un premio Óscar, en 1982 al corporizar a Mahatma Gandhi en la película Gandhi. Sus registros van desde El tren de Lenin, Maurice, Bugsy, Los fisgones, En busca de Bobby Fischer, La lista de Schindler, La muerte y la doncella y muchas otras.Sus registros van desde El tren de Lenin, Maurice, Bugsy, Los fisgones, En busca de Bobby Fischer, La lista de Schindler, La muerte y la doncella. Trailer de Gandhi (1982)

Gandhi 4 - Respeto y Admiración

Cumple 37 años: Jesse Eduardo Huerta Uecke nació en Ciudad de México el 31 de diciembre de 1982, mejor conocido como Jesse Huerta, es un guitarrista, baterista, percusionista, compositor y cantante mexicano. Actualmente es baterista, compositor y segunda voz del dúo pop latino Jesse & Joy, que conforma con su hermana menor Joy Huerta

#Jesse&Joy - ¡Corre!

Miguel de Unamuno y Jugo nació en Bilbao el 29 de septiembre de 1864 y murió en Salamanca el 31 de diciembre de 1936, fue un escritor y filósofo español perteneciente a la generación del 98. En su obra cultivó gran variedad de géneros literarios como novela, ensayo, teatro y poesía. Fue nombrado rector de la Universidad de Salamanca tres veces; la primera vez en 1900​ y la última de 1931 hasta su destitución, el 22 de octubre de 1936, por orden de Franco.​ En 1931 había sido elegido diputado de las Cortes constituyentes de la Segunda República

Única grabación de la voz de don Miguel de Unamuno - El poder de la palabra (1931)

Natalie Maria Cole nació en Los Ángeles el 6 de febrero de 1950 y murió en la misma ciudad el 31 de diciembre de 2015, fue una cantante estadounidense de jazz, soul y R&B. Hija del legendario cantante de jazz Nat King Cole, tuvo éxitos a mediados de los años 1970 como artista de R&B (Rhythm and Blues) con los éxitos «This Will Be» («Esto Será»), «Mr. Melody» («Señor Melodía»), «Inseparable» y «Our Love» («Nuestro amor»). Tras ventas muy bajas y pocas actuaciones debido a la adicción a las drogas, Cole resurgió como una artista pop con el álbum de 1987 Everlasting (Eterno), con una versión de «Pink Cadillac» («Cadillac rosa») de Bruce Springsteen. En la década de los1990 regrabó los éxitos de su padre, entre los cuales "Unforgettable ... with Love" ("Inolvidable... con amor") tuvo unas ventas de siete millones de copias y también hizo que Cole ganara numerosos Premios Grammy.

Inolvidable Nathalie, aquí cantando de modo virtual con su papá

Natalie Cole LIVE - Unforgettable

Que tengas un buen día