John Ronald Reuel Tolkien, nació en Bloemfontein, hoy Sudáfrica el 3 de enero de 1892 y murió en Bournemouth, Dorset el 2 de septiembre de 1973, a menudo citado como J. R. R. Tolkien o JRRT, fue un escritor, poeta, filólogo, lingüista y profesor universitario británico nacido en el desaparecido Orange al sur de África, conocido principalmente por ser el autor de las novelas clásicas de fantasía heroica El hobbit, El Silmarillion y El Señor de los Anillos. Llevadas también al cine con éxito singular

"El Hobbit : Un Viaje Inesperado" Trailer subtitulado al español HD - oficial Warner Bros.

Un día como hoy, de 1969, nació el piloto alemán Michael Schumacher, uno de los más ganadores de la Fórmula Uno. Ha ganado siete campeonatos mundiales de Fórmula 1: dos con la escudería Benetton en 1994 y 1995,​ y cinco con Ferrari entre 2000 y 2004, superando en ello los cinco campeonatos conseguidos por Juan Manuel Fangio. Actualmente se encuentra recuperándose de sus graves lesiones en su domicilio, aunque se desconocen los detalles sobre su estado de salud, pues la familia ha decidido mantener su privacidad, luego de sufrir un gravísimo accidente en los Alpes, practicando esquí, en el año 2013.

La TRÁGICA Historia de Michael Schumacher

Cumple 74 años: John Baldwin nacido en Sidcup, Inglaterra el 3 de enero de 1946, más conocido como John Paul Jones, es un músico multinstrumentista y compositor británico, reconocido principalmente por haber sido bajista del grupo Led Zeppelin.

En los años 60 comenzó a ser director y arreglista de otros grupos, así como pianista y bajista, incluyendo entre estos a los Outlaws, Mickey Most, the Mindbenders, the Everly Brothers, The Supremes, Rolling Stones, Jeff Beck, Donovan, entre otros.

Se destaca también su gran habilidad como pianista y teclista.

Ramble On - John Paul Jones - Isolated Bass track

1899: en la revista The New York Times se utiliza por primera vez la palabra automóvil.

Cumple 64 años: Mel Columcille Gerard Gibson nació en Peekskill, Nueva York el 3 de enero de 1956 es un actor, director y productor de cine australiano-estadounidense nacionalizado irlandés.

Abanderado de la mejor generación del cine australiano y tras lograr la fama en Hollywood con las series de películas Mad Max y Arma Mortal, Gibson se embarcó en dirigir y actuar en la película ganadora de cinco Premios de la Academia Corazón valiente , incluyendo mejor película y mejor dirección. La dirección de Gibson en esta película le convirtió en el sexto actor-director ganador del Óscar como mejor director.​ En 2004, dirigió y produjo La Pasión de Cristo, película que logró recaudar más de 600 millones de dólares.En 2017 obtuvo una nominación al Oscar por Mejor Director por la película Hasta el último hombre, vemos el trailer.

HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE - Trailer Subtitulado Español Latino

George Henry Martin nació en Londres el 3 de enero de 1926 y murió en Londres el 8 de marzo de 2016, ​ fue un productor musical, arreglista, compositor, director de orquesta, ingeniero de sonido y músico británico. Es frecuentemente mencionado como «el quinto Beatle» en referencia a su amplia participación en cada uno de los álbumes originales de la banda británica de rock The Beatles

ENTREVISTA A GEORGE MARTIN , PRODUCTOR DE THE BEATLES

Raúl Garello nació en Chacabuco, provincia de Buenos Aires el 3 de enero de 1936 y muró en Buenos Aires el 29 de septiembre de 2016, cuyo nombre completo era Raúl Miguel Garello,​ fue un bandoneonista, director, compositor y arreglador argentino, dedicado a la música de tango.

En 1985, 1995 y 2005 recibió un Premio Konex por su trayectoria como autor de tango y como director de orquesta típica. En 1997 participó en el filme documental Quereme así (Piantao). El lunes 19 de septiembre de 2016 Raúl dirigió un tramo del concierto que la Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires ofreció en el Teatro Colón.

Fue galardonado con el Premio Gobbi de Oro por la Academia Nacional del Tango en 2016

MARGARITA DE AGOSTO (RAÚL GARELLO) - RAÚL GARELLO & ORQUESTA DEL TANGO DE BUENOS AIRES - 9-10-2015

Cumple 69 años: Rosa Montero Gayo nació en Madrid el 3 de enero de 1951) es una periodista y escritora española.

Desde finales de 1976 trabaja de manera exclusiva para el diario El País. Entre 1980 y 1981 fue redactora jefe del suplemento dominical.

Su primer libro de ficción, la novela Crónica del desamor, apareció en 1979. En los años posteriores publicó una docena de novelas, además de relatos y obras dirigidas a los niños. Una de sus novelas, La hija del caníbal fue llevada al cine con el mismo título por el mexicano Antonio Serrano.

Ha sido premiada, tanto por su labor periodística, como por sus obras literarias, en su país, España y fuera de él. Sus obras han sido traducidas a una veintena de idiomas.

Mariana Arias entrevista a Rosa Montero

Cumple 17 años: Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg,​ nació en Estocolmo el 3 de enero de 2003, es una activista medioambiental sueca, centrada en los riesgos planteados por el calentamiento global. Greta ha insistido en 4 afirmaciones: que la humanidad enfrenta una crisis existencial debido al cambio climático, que la generación actual de adultos es responsable del cambio climático, que el cambio climático tendrá un efecto desproporcionado en los jóvenes y que se está haciendo muy poco sobre la situación. También ha declarado que los políticos y los encargados de tomar decisiones deben escuchar a los científicos.

Emotivo discurso de Greta Thunberg en la ONU

Pierre Athanase Larousse nació en Toucy el 23 de octubre de 1817 en París el 3 de enero de 1875 fue un gramático, pedagogo y lexicógrafo francés. El 27 de diciembre de 1863 apareció el primer volumen del gran diccionario enciclopédico, Enciclopedia Larousse. La obra fue elogiada por Victor Hugo y pronto se convirtió en una obra clásica. Todavía se tiene gran respeto a su formato moderno, en revisión. En 1869, Larousse dio por terminada su sociedad con Boyer y pasó el resto de su vida trabajando en el gran diccionario. La enciclopedia fue acabada por su sobrino Julio Hollier de Larousse en 1876, tras la muerte de Larousse a causa de un derrame cerebral debido al agotamiento de intentar publicar dentro de los plazos. Nunca habrá imaginado que su trabajo llegaría a este formato...

Diccionario Larousse Español Básico para Android

Que tengas buen día