Suna Rocha presentó en exclusiva en el programa Furia Nacional de 102.3 FM, Multimedio SRT, su nuevo trabajo discográfico.

Todavía no tiene nombre pero ya tiene un rico contenido de canciones, autores y armonías en la voz de la gran intérprete radicada en Tulumba.

Suna cuenta a José Ávila, conductor del programa de la FM universitaria, que la grabación se realizó antes de la pandemia y luego la finalización se demoró por estas circunstancias que vivimos.

En la entrevista también interviene la productora del disco: Marian Pellegrino.

Una conversación en la que se describen las canciones con variados matices y emociones que van de Di Fulvio a Aristimuño, pasando por Ricardo Vilca y Gustavo Cerati entre otros con acompañamiento de grandes músicos provenientes de diversas extracciones y radicados en distintos puntos del país y del exterior. Hoy con la tecnología todo es posible.

Suna cuenta: "He grabado "Corazón delator" de Gustavo Cerati, lo que puede causar alguna reacción adversa en mis seguidores. Pero ya tengo preparada la respuesta para quienes me cuestionen o reprochen", dice la cantora. "Además he traido el tema a mi terreno, está hecho con quenas, tiene un sonido muy de acá", agrega.

Original fue la decisión de Suna de no asumir el título en inglés How Long de Lisandro Aristimuño y lo transformó en Jaulon, lo que fue aceptado de buen agrado por el autor.

Escuchá la nota completa, es una gran entrevista que fue muy celebrada por los oyentes del programa...