El 24 de mayo tuvimos la oportunidad de conversar con la cantante peruana Susana Baca, ganadora de tres premios Grammy y protagonista de una trayectoria intensa, días antes de su presentación en Córdoba.

La encontramos feliz de cumplir 81 años y como nos dice, cantando y celebrando estar viva luego del momento difícil vivido el año pasado cuando estuvo gravemente enferma al punto de que se organizaron cadenas de oración para rogar por su mejoría.

“Mi médico, Romualdo Pacheco me dijo que lo último que se pierde antes de morir es el oído por lo tanto mi marido me hacía escuchar un vals que yo le dedicaba a él y así volví a la vida. Recibí mucho cariño de tanta gente, que fue conmovedor”

"Traigo hermosas canciones"

“Me hace muy feliz cantar en Córdoba, voy a llevar canciones de amor, de humor, cuentos de Bola de Nieve (recordado cantante cubano) y no van a faltar temas de Fito Páez y hasta me he atrevido a preparar: "Chacarera del exilio” de Raly Barrionuevo, él es de toda Argentina y de América, es gran trovador" asevera Susana.

¡He vivido mucho!

"En mis conciertos en Lima, están a la venta mis “Memorias”.¡He vivido mucho ! ahora voy a publicar la segunda parte. El primero libro es sobre mi vida, mi familia, el segundo será sobre la faz artística, mis giras, los conciertos y luego debería haber una tercera parte sobre mis memorias políticas porque en este país, Perú, hay mucho para hablar y dedicarle a este pedazo de tierra donde nací y donde estoy tan orgullosa de su gente y de su junventud. De los políticos no, nos han engañado mucho".

Su vida y posición política

Le preguntamos qué impresión le dejó su período frente al Ministerio de Cultura en 2011 y responde que durante su gestión se aprobó la Ley de Consulta Previa la que obliga a consultar a las comunidades previo a la instalación de grandes empresas con intenciones extractivistas, que la conversación preliminar no se limite al presidente de la nación, sino que los propios habitantes decidan qué prefieren para sus tierras, esa reglamentación me hace sentir orgullosa, dice la cantante.

“No todo está bien en nuestros países, me reconforta ver la juventud que va creciendo y algún día dirigirá estas naciones. Me da mucha rabia la guerra, lo que ocurre en Gaza, en Ucrania. y me indigna el rol frívolo que está desempeñando la presidenta de mi país ( Dina Ercilia Boluarte Zegarra) quien no toma las medidas necesarias para el bienestar del pueblo. Me angustia ver cómo una mujer que tiene acceso a un puesto tan expectable, por el que tantas mujeres luchamos, con su mala acción da todo servido a la opinión machista que considera que las mujeres somos inservibles para determinadas funciones”, reflexiona.

Su gusto por la cocina

Le preguntamos sobre su relación con la cocina, considerada la mejor del continente a lo que Susana responde fervorosa que es lo que más le gusta además de cantar, y se muestra con voluntad, si el tiempo lo permitiera, de preparar un “picante de gallina” para la gente cercana cuando venga a Córdoba. Nos da la receta de ese plato uno de los típicos de su país y asevera que es tan valorada esa gastronomía porque se nutre de todas las vertientes originarias de esa tierra, de la cocina costera, de la marina, etc.

Defensa lo propio

Destaca la labor de Gastón Acurio, el chef peruano que ha luchado activamente contra Monsanto y la introducción de semillas transgénicas en Perú. Él ha expresado públicamente su oposición al uso de esas semillas, considerándolas una amenaza para la biodiversidad de ese país.

También resalta la actitud de la juventud de esa nación que, ante el avance de las empresas expendedoras de comida rápida, siguen prefiriendo la gastronomía local y aprendiendo y especializándose para continuarla.

Cumpleaños feliz

Le preguntamos cómo celebrará su día de cumpleaños y feliz, señala que dará un concierto y luego se reunirá con gran cantidad de gente querida para tomar unos vinitos y comer algo rico para festejar estar viva.

Escuchá un fragmento de la entrevista AQUÍ. Fue realizada en las Radios de SRT Media en el programa “Susana y amigos”, sábados de 12 a 14 h.

Compartimos su versión en vivo de la canción “Hasta la raiz" de Natalia Lafourcade.

El dato:

Susana Baca estará en el Teatro Real, el domingo 8 de junio a las 20 h, las entradas anticipadas se consiguen por Autoentrada.com y en boletería del teatro. La posiblidad de participar de un recital con una artísta genuina de Latinoamérica que a los 81 años realiza esta gira internacional para celebrar “Estar viva”.