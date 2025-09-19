Lucas Gauto es el cordobés subcampeón en el Mundial de Tango 2025 en la categoría Pista, que se realizó en Buenos Aires. El bailarín vive en Grecia y participa en los mejores festivales del mundo.

En el informativo Ahora Noticias de Canal 10, el bailarín profesional brindó una entrevista en la que cuenta todo sobre el campeonato de tango.



En la categoría en la que salió en segundo lugar participaron 600 parejas en Buenos Aires y, en total, entre 1.500 y 2.000 parejas de todo el mundo. Sobre la estrategia para estar en el podio, el bailarín expresó: “Trabajar. Yo creo que la exigencia y el trabajo de pareja, que llevamos 10 años trabajando juntos, creo que eso se ve más allá de la técnica o del talento. Creo que el trabajo de pareja de estos 10 años nos ayudó mucho a llegar acá, a donde estamos… Tenemos amigos y maestros que nos hacen coaching, nos dan su punto de vista para ayudarnos a competir”.

Lucas Gauto vive en Grecia junto a su pareja y comparte cómo se vive el tango en esas latitudes: “Grecia, para mí, humildemente, es la mejor comunidad de tango en Europa. Se baila muy bien, porque hay un mix de gente joven, creo, y también de gente grande, lo que hace que sea muy ameno y muy lindo”.

También, Lucas cuenta cómo fue este mundial en particular: “Más allá de competir, es la espera. El bailar no es nada: bailas tres tangos y bailas; ya practicaste para hacerlo, pero al momento de esperar los puntajes o de esperar que digan quién ganó o no, eso es... te carcome los nervios”.

Mirá la entrevista a Lucas Gauto en Canal 10: