Le Collectif Tango Negro Ensemble llega a Córdoba con el Tributo a Juan Carlos Cáceres.

Un homenaje profundo y lleno de alma al gran músico, militante cultural y alma del tango afro.

El tributo es un álbum doble que reúne a artistas de la world music, del tango y el jazz, unidos por el afecto, la admiración hacia Cáceres y la pasión por mantener viva su voz.

Cada presentación en vivo es una celebración sonora y afectiva del legado del músico argentino que dedicó su vida a visibilizar la raíz africana del tango.

En noviembre, el proyecto desembarca en la capital cordobesa junto a grandes referentes de nuestra música como Walter “Chino” Laborde (voz), Mono Izarrualde (voz y flauta), Franco Luciani (armónica), Luis Lewin (piano), César Elmo (batería), Carlos “Tero” Buschini (bajo), más artistas invitad@s:

Mery Murúa

Paola Bernal

Bruno Cravero

Marcelo Santos

El 9 de noviembre en el Teatro del Libertador General San Martín, Av. Vélez Sarsfield 365, a las 20 h.

Entradas por ventas.autoentrada.com y en la boletería del teatro desde $10.000.

Una noche para celebrar, recordar y sentir el pulso afro del Río de la Plata.