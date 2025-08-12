La superestrella de pop Taylor Swift anunció el martes su duodécimo álbum de estudio, "The Life of a Showgirl".

Swift, que ha ganado 14 premios Grammy, incluidos cuatro trofeos sin precedentes al álbum del año, anunció el álbum en un episodio de podcast con su novio y estrella del fútbol estadounidense Travis Kelce y su hermano Jason Kelce.

"Este es mi nuevo álbum, 'The Life of a Showgirl'", dijo Swift mientras sostenía una versión difuminada de la portada del álbum, en un clip del podcast New Heights en Instagram. El episodio completo del podcast se lanzará a las 19:00 (11:00 GMT).

El sitio web de Swift dijo que la fecha de lanzamiento oficial del álbum se anunciará más tarde.

La versión en vinilo del álbum está disponible para preordenar en el sitio web de Swift por 30 dólares. La versión en casete cuesta 20 dólares y un CD con un póster de Swift está disponible por 13 dólares.

La megaestrella, cuya gira récord "Eras" fue la primera en superar los mil millones de dólares en ingresos, anunció el álbum después de comprar las grabaciones maestras de sus primeros seis álbumes en mayo, lo que le dio el control de toda su música después de una disputa con su antiguo sello discográfico.

El último álbum de Swift, "The Tortured Poets Department", vendió 2,61 millones de álbumes y unidades de streaming durante su primera semana de lanzamiento en Estados Unidos, y Billboard lo calificó como la semana de streaming más grande para un álbum de la historia y la semana de ventas más grande para un álbum en vinilo en la era moderna.

Spotify dijo que "Poets" fue su álbum más reproducido en una sola semana, superando los mil millones de reproducciones.

Se encuentra entre varios de los artistas más destacados de la música que han lanzado álbumes recientemente. Su colega pop, Sabrina Carpenter, lanzará el álbum "Man's Best Friend" en agosto, mientras que el cantante Ed Sheeran lanzará un álbum en septiembre.

Swift, de 35 años, ha estado marcando hitos en la industria musical e impulsando las economías locales con The Eras Tour, un fenómeno que algunos economistas han denominado "Swiftflation".

El término se utiliza para describir cómo su gira enormemente popular ha creado aumentos temporales en los precios locales, particularmente en sectores como hoteles, restaurantes, viajes y entretenimiento.

