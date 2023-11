Noche de ensueño en el primer concierto de Taylor Swift en Argentina, en un show con gran despliegue escenográfico y musical con efectos increíbles.



El espectáculo duró más de 200 minutos donde interpretó 44 canciones. “The Eras Tour” es la gira que lleva la estrella pop por el mundo y donde realiza un repaso de su historia musical y personal.



El recital contó con 70 mil personas en el estadio Monumental de River Plate.



El show fue inaugurado por el argentino Louta y la artista estadounidense Sabrina Carpenter.

Louta expresó en el escenario: “Que Taylor vea que somos el mejor público del mundo… gracias por darme la oportunidad de estar acá".



La artista de 33 años, hizo un despliegue de vestuarios, tecnologías, efectos en un escenario de 100 metros de longitud, al que le brotaban plataformas de hasta 10 metros de altura. También, pantalla panorámica curva y gigante de alta definición, donde se pudo reflejar al público, con sus gritos y pulseras luminosas acompañando el color predominante.



El concierto con el que Swift decidió saldar la deuda que sentía con los escenarios debido a que la pandemia truncó el “Lover Fest” (para acompañar su séptimo álbum de estudio, “Lover”, de 2019), acumuló desde entonces entre discos de estudio y regrabaciones a “Folklore” (2020), “Evermore” (2020), “Fearless (Taylor's Version)” (2021), “Red (Taylor's Version)” (2021) y “Midnights” (2022), se saldó con creces en este mega-show que recorre su historia musical y personal.

La cantante interpretó un dispositivo dividido en 10 eras (“Lover”, “Fearless”, “Evermore”, “Reputation”, “Speak Now”, “Red”, “Folklore”, “1989”, “Canciones sorpresa” y “Midnight”) con sus respectivas ambientaciones, aunque dentro de cada tramo los efectos también se multiplicaron.

Con atuendos muchas veces diminutos y siempre brillosos que dejaron ver su agraciada figura pero sin nunca poner el eje en los atributos físicos, Swift fue la incansable figura de un maratónico despliegue de variedades y atracciones.



La gira comenzó el 17 de marzo en Glendale (Estados Unidos). El 24 de agosto inició en México su tramo latinoamericano, que además de los tres River incluirá seis noches en Brasil repartidas por partes iguales entre Río de Janeiro y San Pablo. Luego, pasará por Asia, Oceanía y Europa antes de volver a Norteamérica para cerrarse en diciembre de 2024 en Canadá.



En el concierto, Swift saludó con un tímido y españolísimo “Hola” en medio de “Miss Americana & The Heartbreak Prince”, pero ya en inglés fue locuaz y elogiosa: “Buenos Aires, todos ustedes me hacen sentir increíble; excelente” dijo primero y más tarde añadió: “Soy muy afortunada porque es la primera vez que vengo y esta es una de las audiencias más épicas que existen, están en otro nivel” y también: “Sé que estuvieron acampando, no lo creí hasta que vi el vídeo. Muchas gracias por eso, son muy apasionados”.



“Cruel Summer”, “Love Story”, “Champagne problems”, “Delicate”, “Enchanted”, “Style”, “Anti-hero”, “22” y “Karma” (con la que cerró) fueron algunas de la piezas que descollaron dentro de un cancionero en el que los temas “sorpresas” -los únicos que varían en cada función- anoche fueron "The Very First Night" y "Labyrinth".

