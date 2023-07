Dos sismos de intensidad 2,3 en la escala de Richter sacudieron la ciudad de Seattle, Estados Unidos, los días 22 y 23 de julio. Estos movimientos telúricos se atribuyeron a la emoción de los aproximadamente 70 mil fanáticos que asistieron a los conciertos de Taylor Swift en el estadio Lumen Field de esa ciudad. Los reportes de la Red Sísmica del Noroeste de Pacífico confirmaron estos acontecimientos, que se relacionaron con la combinación del entusiasmo de los seguidores y el potente equipo de sonido utilizado durante los espectáculos.

Las mediciones de los sismógrafos sorprendieron al revelar que ambos terremotos tuvieron la misma magnitud y ocurrieron a la misma hora, alrededor de las 19:30 y las 21:30, sugiriendo que podrían haberse producido en momentos específicos durante el concierto.

Una sismógrafa de la estación Mouse Reusch comentó al periódico "The New York Times": "Me sorprendió que pudiéramos ver algo tan coherente".

Antes de conocer esta curiosa particularidad, la artista había expresado en sus redes sociales su gratitud por el cálido recibimiento en Seattle: "Seattle se ha convertido en uno de mis fines de semanas favoritos. Gracias por todo. Por todos los aplausos, gritos, saltos, bailes, y cantos a pleno pulmón".

Es relevante mencionar que Taylor Swift había logrado un hito histórico en julio, al ser la primera mujer en tener cuatro álbumes en el top 10 de la revista Billboard y convertirse en la artista femenina con más discos en alcanzar el primer puesto, gracias a su último álbum "Speak Now". Ahora, también puede agregar a sus logros el récord de haber causado literalmente dos pequeños terremotos en Seattle.

La cantante tiene planeado visitar Argentina por primera vez en noviembre, donde ofrecerá conciertos los días 9, 10 y 11 en el estadio River Plate, como parte de su gira "The Eras Tour" por Sudamérica.