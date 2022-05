Taylor Swift probablemente celebra cada día de su vida haber retomado el control de los derechos de sus canciones y ahora hay un nuevo motivo para el festejo.

Se conoció un fragmento de la nueva versión de su clásico "This Love" en el trailer de la serie The Summer I turned pretty (El verano en el que me convertí en bonita).

La misma artista hizo pública su emoción en redes sociales: “¡¡Gracias @jennyhan por debutar mi versión de This Love en el tráiler de @thesummeriturnedpretty!! Siempre he estado muy orgullosa de esta canción y estoy muy pendiente en este giro de los acontecimientos”

Taylor se suma a la larga lista de artistas en todo el mundo que ha tenido que judicializar los derechos de sus propias creaciones.