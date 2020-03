Me casé con un boludo es una película de comedia argentina de 2016, escrita por Pablo Solarz y dirigida por Juan Taratuto.

La cinta fue un éxito en Argentina logrando varios récords de audiencia (estreno con más salas en la historia del cine nacional, 3° con el mejor estreno en un día, 3° con el mejor estreno en su primer fin de semana, y quedó 2° entre las películas nacionales que más rápido pasaron la marca del millón de espectadores). La crítica fue dispar en sus apreciaciones.

Sinopsis y elenco

Me casé con un boludo centra su historia en torno a Florencia, una actriz que no es muy conocida a la que contratan para filmar un nuevo largometraje. Durante el rodaje conocerá al famoso actor Fabián y rápidamente se enamorará de él. Su historia de amor es idílica, ambos se quieren, se casan y se van a vivir juntos. Pero después de la boda ella se da cuenta de que en realidad no se ha enamorado de Fabían sino del personaje que estaba interpretando para la película. Aquí comienzan todos sus problemas. ¿Podrá Fabián ser el hombre ideal que quería Florencia? ¿Podrá ella superar esta situación?



Dirigida por el argentino Juan Taratuto (Papeles en el viento, La reconstrucción), esta comedia romántica está protagonizada por Valeria Bertuccelli (Luna de Avellaneda, Un novio para mi mujer) y Adrián Suar (Dos más dos, El hijo de la novia). Completan el reparto actores como María Alche, Marina Bellati, Gerardo Romano, Alan Sabbagh y Marcelo Subiotto, entre otros. Suar y Bertuccelli ya habían trabajado con éxito en Un novio para mi mujer.

Vemos la película .