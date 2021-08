La Agencia Córdoba Cultura propone más espectáculos de amplia variedad. Teatro, música, encuentro con artistas, visitas virtuales por muestras y talleres de arte, son algunos de los eventos culturales que se presentan en esta primer semana de agosto.

Lunes 2

A las 17. Visita virtual a la muestra Lo Pendular

Lo Pendular es una muestra conjunta de Gonzalo Cascón y Javier Larrecochea. Ambas propuestas fluyen de manera pendular intentando reconciliar a uno con las cosas, porque son las cosas las que en esta muestra dan la pauta del espíritu que las habita. La pendularidad de la incertidumbre se ve reflejada en la propuesta de Javier Larrecochea en Los guardianes del carajo, mientras que Los dionisíacos y los apolíneos de Gonzalo Cascón, habla de la conformación del “uno” en permanente tensión entre el cuerpo y el alma, entre lo espiritual y lo mundano. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 21. Bajo el lente de Erika Filoñuk

Donde las calles no tienen nombre es la denominación del proyecto de la fotógrafa Erika Filoñuk. Esta es una serie de imágenes en progreso, que inicia en el año 2018; se trata de un recorrido por un mundo ficticio construido a partir de retazos urbanos y naturales. Allí donde se posa su mirada, se recorta y se abstrae buscando la disociación entre el objeto representado y la realidad, para dar lugar a un mundo inhabitado, sin tiempo, ni localización geográfica. Lo íntimo, el silencio, paisajes latentes. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

Martes 3

A las 17. Visita Virtual a la muestra Ma de Guiomar Barbeito

"Ma" una muestra de collage y objetos de Guiomar Barbeito. “Ma” es un término japonés que podría traducirse como pausa, intervalo. No se trata de un vacío, sino de un espacio que permite crear nuevos significados y que aporta una nueva mirada sobre el todo. Estos trabajos surgen de lo que sobra, lo que usualmente se descarta y que la artista utiliza para crear tejidos que repiten gestos sencillos en un material ordinario, dibujos en los márgenes de hojas escolares, poemas armados con palabras encontradas en las carpetas de sus hijos. En un ejercicio donde lo doméstico, lo efímero es rescatado en ejercicios pequeños para ser conservados como tesoros.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 21. Músicos produciendo: breve encuentro con Guillermo Villanueva

Guillermo Villanueva es músico de Córdoba y participa de proyectos musicales como: La Característica Orquesta (música característica fox trot, milonga, vals), Regla Tres (Música Popular Brasileira), Villanueva – González dúo (música latinoamericana instrumental) y Mediasnoches Payasas (colectivo de impro teatro y música). Es docente de música, guitarrista, arreglador y productor egresado del Conservatorio de Música Félix Garzón de la provincia de Córdoba. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

Miércoles 4

A las 17. Poesía con Cami Gorozo

Dice Camila sobre sí misma: “Si me preguntaran por qué soy artista, respondería que soy artista porque soy curiosa. Y la verdad no sé qué vino primero, si el arte o la curiosidad. Es una especie de ciclo que nunca se acaba y se retroalimenta. Pero el coraje de nombrarme a mí misma como artista me lo dio el teatro. Luego de largos años de tomar clases de música, de pensarme únicamente como cantante, me encontré con la actuación, cuando después de una etapa muy triste vocacional y artística, decido ingresar a la facultad de artes de la Universidad Nacional de Córdoba. La revolución se hizo cuerpo o el cuerpo se hizo revolución. A la escritura llegué desde ese recorrido, tanta experiencia pasada por las entrañas que necesitaba calzarse en palabras”.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 20. Con acento cordobés: DeivBeat entrevista a Naista

En este cuarto capítulo del ciclo, el freestyle cordobés se hace presente a través de DievBeat quien entrevistará, en el Museo Caraffa, a algunos de los principales referentes locales de este estilo musical. DievBeat, un artista de dilatada trayectoria en el underground, indagará sin velos el fenómeno cultural del rap, el freestyle y el hip hop, que ha tenido un crecimiento insoslayable en los últimos años, con Córdoba como una de sus sedes destacadas en Argentina y el continente. Las entrevistas a jóvenes talentos que cosechan éxitos en los principales escenarios de las competencias de freestyle retratarán un panorama muy completo de este fenómeno cultural a través del cual miles de jóvenes descubren la música y la palabra. Este miércoles 4 el entrevistado será Naista, uno de los representantes cordobeses en la liga nacional FMS.Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 21. Desde el atelier de Magdalena Audap-Soubie (Cosquín)

Magdalena Audap Soubie es fotógrafa y artista visual. Estudió en la Escuela de Artes José Figueroa Alcorta y en la Escuela de Artes aplicadas Lino Eneas Spilimbergo. Realizó muestras en la Casona Municipal de Córdoba, Museo Genaro Pérez Córdoba, Galería Cerrito y el Centro de Arte Contemporáneo. Participó de residencias artísticas y seminarios de arte y fotografía con Joan Foncuberta, Ananke Assef, Pep Benloch y José Pizarro. En 2020 realizó la capacitación universitaria de la UBA sobre fotografía documental y actualmente cursa la Licenciatura en Antropología de la UNC. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

Jueves 5

A las 17. Músicos produciendo: breve encuentro con Marian Pellegrino

La cantante, compositora y guitarrista argentina Marian Pellegrino, es considerada una artista internacional. En 2011 grabó un nuevo LP en Roma, que presentó en una gira que incluyó varios países de Europa y Latinoamérica. En el 2013 presentó su tercer disco con el grupo Lucila Cueva y los siguientes años comenzó a girar por los países nórdicos con la agrupación Lili Zavala trio, proyecto que la tiene en un permanente ida y vuelta entre Suecia y Argentina. Además, la compositora tiene en Córdoba la agrupación llamada Fill Kolor, proyecto con el que toca folklore andino instrumental. Desde el 2017 es la guitarrista estable de la destacada cantautora Fabiana Cantilo y en el último tiempo se consolidó como productora trabajando íntegramente los discos de artistas como Juan Iñaki, Ninfas, Bren Coll, Tumbadas, Suna Rocha y la misma Fabiana Cantilo. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 20. Córdoba Contemporánea en Escena: La madrugada en que los perros conocen a Dios. Teatro Real - Sala Carlos Giménez

Más información sobre el ciclo aquí.

Este ciclo propone cuatro obras de directores locales, basadas en autores cordobeses e interpretadas por el elenco de la Comedia Cordobesa. Este jueves es el turno de la obra "La madrugada en que los perros conocen a Dios" con dirección de Guillermo Baldo. Dios decide suicidarse al amanecer. En un baldío de madrugada el altísimo hablará por última vez. Serafines, ángeles y arcángeles pueden asistirle, pero las únicas criaturas que le preocupan a Dios son los perros. ¿Qué será de los perros sin Dios? Para el resto el destino es escuchar las trompetas que se tocan, los relatos que suenan y el final que se acerca mientras el Todopoderoso se prepara para morir de verdad, esta vez de verdad. Será como despertar de un sueño, pero no habrá despertar. Entradas desde los 200 pesos a través del Sistema Autoentrada. Repone el viernes 6 y sábado 7 a las 20.

A las 21. Teatro en primera persona: Ignacio Pedrone

El actor cuenta su historia: “El teatro es el espacio que necesitaba conocer en mi vida ya que gracias a esta disciplina se me expandieron los sentidos, tanto así que me adentré cada vez más en el mundo actoral. Así fue como noté que me era agradable la cámara y empecé a ir a los castings que podía, adquiriendo experiencia con cortos facultativos, aprendiendo y practicando el Teatro”. En su tercer año de estudio participó en Las Motitos, película cordobesa que trata sobre temas sociales, con un equipo de gran nivel. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

Viernes 6

A las 17. Mini recital de Marcelo Rivera

Podría decirse que la zamba es la danza más bella del imaginario popular argentino. Marcelo Rivera, autor, compositor y líder de Rivera Folk premiado por Jesús María en 2018 cómo Distinción de Honor y en Cosquín 2019 cómo artista destacado de espectáculos Callejeros, presenta Ciclo de zambas de Rivera Folk, una serie de cuatro zambas propias entre las que incluye Cuerpo a Cuerpo, zamba que lo llevó a participar de los escenarios más importantes del país. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 21. Cultura en el patio: Alborotadas por la luna

Alborotadas por la luna presenta Cantos para una misma, un concierto de composiciones propias de sus integrantes, con letras que reflejan las temáticas referidas a las diversas problemáticas que atraviesan las mujeres de este tiempo. Su música está impregnada por sonoridades de diversos rincones de Latinoamérica que confluyen en el formato canción. La banda está integrada por Susana Freisz (flauta traversa, vientos andino y voz), Mónica Romero Díaz (piano, acordeón y voz) y Rosalía Pérez (violonchelo, piano, charango y voz), con el aporte de Cesar Mora en percusión y como músico invitado. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



A las 21. Viernes de música: Moro y Los Primos. Centro Cultural Leonardo Favio - Río Cuarto

Moro y Los Primos presentan su primer disco homónimo. Esta es una agrupación oriunda de la localidad de Alejandro Roca formada a mediados de 2020 e integrada por Diego Oyola (bajo, guitarra y voces), Juan Cruz Palma (batería y percusión), Mariano Oyola (bajo, guitarra y voces) y Mariano Morero (voz y guitarras. Fue en pleno confinamiento que, estos cuatro músicos, decidieron tomar un puñado de viejas canciones y plasmarlas en un material discográfico como recuerdo de este contexto de excepcionalidad. Entrada 250 pesos.

Sábado 7

A las 17. Visita al taller de Valeria Aballay Orellana

Valeria realiza objetos utilitarios, decorativos y artísticos en cerámica y vidrio. Se encuentra en una constante exploración de los materiales, combinando varias técnicas y haciendo participar ambos elementos en una misma pieza. Actualmente investiga los efectos que se pueden lograr con el vidrio al incorporarse en una pieza cerámica, tanto por fusión o por la unión desde de la técnica tradicional tiffany. Busca una estética de contraste entre lo térreo de la cerámica y la translucidez del vidrio. IG: @vaodefuego. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 18. Ciclo A Puro Teatro 2021: Tina Cochina. Centro Cultural Leonardo Favio - Río Cuarto

Una divertida sesión de cuentos, rimas, poesías y juegos, compuesta exclusivamente de historias escatológicas para disfrutar en familia! Un espectáculo narrativo con cuentos que divierten y hablan de las cosas que “todos hacemos naturalmente”, con una cuota extra de comicidad. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Teatro: Larisa y Beriso, una caja del montón

Este es un espectáculo infantil teatral-narrativo destinado a todo público. Traza un recorrido dinámico que une el juego teatral alrededor de una caja, con la narración oral de cuentos. Es explosivo, ocurrente y divertido. Cuenta con un montaje sencillo que permite su realización en múltiples espacios y puede adaptarse a distintas temáticas orientadas al público infantil. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

Domingo 8

A las 17. Visita al taller de Gloria Bonangelino (Las Varillas)

Gloria Bonangelino realiza trabajos artesanales con metales, como plata y alpaca. Generalmente combinados con piedras semipreciosas, con cuero, cintas, madera, etc. Especialmente hace colgantes para el cuello, anillos, collares, pulseras, señaladores, aros, broches para pashminas, hebillas, tobilleras, artículos personalizados con monogramas en sobrerelieve o calados, todo con diseños propios.

FB: @Gloria Bonangelino

IG: @bonangelino_gloria

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 17. Teatro: El Conde DráScula. Teatro Real - Sala Carlos Giménez

La compañía Grupo Egos presenta "DráScula". Dos investigadores de fenómenos paranormales y mitos deciden investigar el caso del temido Conde DráScula. Viajan entusiasmados y llegan al castillo. Allí se llevarán una gran sorpresa. Su ama de llaves, Berta, es un ser muy particular. ¡Y el conde… bueno… El conde nos sorprenderá a todos. Entradas desde 200 pesos a través del sistema Autoentrada.

A las 21. Mini recital de Nicolás Fischcbac

Nicolás Fischbach es cantante y compositor de la ciudad de Villa Allende, Córdoba. Proveniente de una familia donde la música y el folklore ocuparon, siempre, un lugar privilegiado, irrumpe en la escena musical con un repertorio caracterizado por nuevos aires. Dueño de un estilo inconfundible y creador de sus propias canciones, Nicolás brinda un repertorio donde conjuga lo folklórico con lo melódico, dándole una identidad propia a cada una de sus creaciones. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura