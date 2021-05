La Agencia Córdoba Cultura invita a ver los siguientes espectáculos de teatro, cine, música, entrevistas y charlas.



Lunes 10



A las 19. Ciclo de cine latinoamericano: Whisky (de Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll, Uruguay, 2009). Biblioteca Córdoba (27 de Abril 375)

Montevideo, Uruguay. Jacobo Köller, el dueño de una modesta fábrica de calcetines, arrastra una vida gris y de una monotonía asfixiante. Su relación con Marta, su empleada de confianza, es estrictamente laboral y está marcada por el silencio y la rutina. Esta monotonía se ve súbitamente amenazada por el anuncio de la inesperada visita de Herman, el hermano de Jacobo, que vive en el extranjero, y con el que ha perdido contacto desde hace años. Es entonces cuando Jacobo le pide ayuda a Marta para afrontar una situación tan incómoda. Tres personalidades aparentemente inofensivas: tres clases de soledad. Entrada libre y gratuita.



A las 19. Especial día del actor y la actriz: Ada, casi un homenaje

Esta es una obra de teatro musical, que parte de la selección de un vals, una ranchera y varios tangos, interpretados en su época por Ada Falcón, la diva de los años 30, que, estando en su apogeo, decide dejarlo todo e irse. Cada canción es un punto de partida o un punto de llegada para deconstruir la figura mítica de Ada, entenderla como artista, como diva, pero, sobre todo como mujer de su época. Poco a poco las canciones harán lo inverso, y funcionarán como puerta al universo de la actriz, relevando aquello de su vida que la une con la “Diva del Tango”. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 20. Especial día del actor y la actriz: Radio historias reales – Con dirección de Martín Gaetán.

Es la época dorada de la radio en Argentina y Estela, una apasionada oyente, vive con el receptor permanentemente encendido. La música, las radionovelas, las historias de ciencia ficción son el marco de su vida. Junto a su inseparable amiga la radio, Estela sueña lo imposible y abre una puerta que la transporta a un mundo maravilloso y fantástico, el mundo de las voces calladas de una época irrepetible. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 21. Bajo el lente de Paola Spalletti

La fotógrafa presenta Lo incierto entre el vacío y la eternidad. La intención de este proyecto fue explicado por su autora: “Convivimos en un mundo plagado de presencias efímeras. Imágenes y noticias terribles se disputan el protagonismo segundo a segundo. Vemos pasar la injusticia, la desigualdad de oportunidades, el hambre, los crímenes, las guerras… No quiero ser cómplice de este sistema, tampoco silenciar la parte podrida de nuestra sociedad, pero sí intentar a través de mis narraciones silenciosas, casi como una estrategia de defensa en contra de “lo indecible”, ofrecer un mundo que ya no es solo una pesadilla, para quizá hallar en él un resto de felicidad.” Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



Martes 11



A las 19. Cineclub Al Filo: Días salvajes (de Wong Kar-Wai Hong Kong, 1991) Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto – Hong Kong, años 60. Yuddy, un joven atractivo y seductor, descubre que la ex-prostituta alcohólica que le ha criado no es su verdadera madre y que además se niega a revelar la identidad de ésta. Esto provoca en Yuddy serios conflictos emocionales que le llevan a forzar a dos mujeres a luchar por su amor… Entrada libre y gratuita.

A las 17. Especial: Diálogos desde el Sur, entrevista a Stella Cupellino – Stella Maris Cupellino es profesora de Dibujo y Pintura y Licenciada en Producción y Gestión en las Artes Visuales. Trabajó como docente en distintos niveles y en diferentes instituciones educativas. Participó en la idea y realización del libro catálogo de la artista plástica argentina Rive Fischman, en carácter de investigadora gráfica y en 2017 fue parte de la publicación del libro 10 años de 50. Los comienzos de ARP (Asociación Riocuartense de Plásticos) llevando a cabo, en coautoría, la investigación de ese trabajo. Participó también, junto con Adela Cusi, del proyecto de reedición del libro de Franklin Arregui Cano Las artes plásticas en Río Cuarto: Reseña y es autora del libro Cultura y Espectadores (2019), proyecto que pretende brindar una guía de actividades sugeridas para trabajar en el aula a partir de obras de artistas locales. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 21. Cine por la Diversidad: Gates of heaven (de Errol Morris, Estados Unidos, 1978) Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto – Un peculiar vistazo al negocio de los cementerios de animales, que en el fondo son la excusa para hablar de la relación de los humanos con la muerte y sus propias emociones. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Músicos produciendo: breve encuentro con Maxi Bressanini – Maxi Bressanini es un cantante, bajista, autor y compositor cordobés conocido por sus sensibles y emotivas interpretaciones. Es considerado uno de los cantantes más destacados de Córdoba y uno de los pocos músicos locales que desarrollan con destreza la actividad de cantar y tocar el bajo a la vez. Desde 2002 forma parte de Presenta trío, una de las bandas más representativas de la provincia. Compartió escenario con Richard Bona, Jorge Drexler, León Gieco, Pedro Aznar, Liliana Herrero, Teresa Parodi, entre otros. Grabó con Emilio del Guercio, Fernando Cabrera, Suna Rocha, Chango Spasiuk, y muchos artistas más. Actualmente está produciendo su primer trabajo como solista conformado por canciones de su autoría. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

Miércoles 12



A las 17. Volver a donde nunca estuvimos Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55 – Esta actividad se enmarca en la muestra Desarmario de Constanza Ruibal. Es una invitación a ensayar y compartir una práctica de mediumnidad a través de prendas y complementos significativos. La propuesta es reunirse a invocar, traducir y dialogar mensajes utilizando el tarot y el péndulo como herramientas para entrelazar sentidos. Por protocolo sanitario el cupo es limitado y las inscripciones se realizan por mail a espacioculturalmuseomujeres@gmail.com

A las 19. Cine: Apuntes para una herencia (de Federico Robles Argentina, 2020) Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto – Un joven hombre, argentino, indaga en la herencia familiar. Su abuelo fue un ex soldado franquista durante la guerra civil española. Su padre mesura los silencios. El realizador decide trazar un hilo hacia el pasado, viajar a España y comprender cabos sueltos. Conocer a otros familiares, preguntarse a sí mismo, buscando una compleja honestidad en esta escritura de la post memoria. Entrada general 80 pesos, jubilados y menores, 50 pesos.

A las 20. Con acento cordobés: Jessica Benavídez – Mimí Spicher entrevista a Jessica Benavídez.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 21. Cine: La gomera (de Corneliu Porumboiu, Rumania, 2019) Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto – Cristi es policía y a la vez chivato de la mafia. Desde Rumanía viaja a la isla de La Gomera para aprender el silbo gomero. En Rumanía se encuentra bajo vigilancia policial, y utilizando la ancestral forma de comunicación canaria pretende comunicarse con la mafia para conseguir sacar de la cárcel a Zsolt, el único que sabe dónde están escondidos 30 millones de euros. Entrada general 80 pesos, jubilados y menores, 50 pesos. Repite el jueves 13 a las 19, el sábado 15 a las 19 y el domingo 16 a las 21.

A las 21. Mini concierto de Gonzalo Antuña (Río Cuarto) – Gonzalo Antuña presenta el espectáculo Cinco Manuscritos, en homenaje al 100° Aniversario del nacimiento de Astor Piazzolla. El artista cordobés ofreció conciertos en calidad de solista y dictó clases por diversos países de Latinoamérica y Europa entre ellos Cuba, México, República Checa, Francia, Italia, Bélgica, Bolivia, España, Perú y Argentina. Actualmente realiza una especialización en Guitarra Latinoamericana a cargo de Eduardo Isaac en el Conservatorio de Música Luis Ganneo de Mar del Plata. Es creador y director del Festival latinoamericano de guitarra de Río Cuarto desde el 2011. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

Jueves 13



A las 21. Teatro en primera persona: Ricardo Bertone – De destacada trayectoria como actor, realizó más de 25 trabajos en teatro, por los que ha recibido varios premios. Una de las obras por la que más se lo conoce es El contrabajo de Patrik Süskind. Es pedagogo en temas vinculados a la actuación, tiene sus talleres de formación actoral y fue profesor de Dirección de Actores en la Tecnicatura de Cine y Video y de Doblaje en la carrera de Locución, ambas en La Metro, escuela de comunicación y diseño. Fue reconocido con el premio Jerónimo Luis de Cabrera de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba en el año 2014. Traductor de dos obras del francés al castellano, ha realizado algunas publicaciones en revistas especializadas y ha participado y participa en paneles y conferencias sobre la actividad en distintos medios. Trabaja en este momento en la traducción y difusión de las propuestas de Howard Barker acerca de la catástrofe y lo trágico en el teatro contemporáneo. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 21. Cine: Las motitos (de Inés Barrionuevo y Gabriela Vidal, Argentina, 2020) Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto – Juliana y Lautaro viven en un barrio pobre rodeado de policías. Están enamorados y se enfrentan a un embarazo no deseado. No saben qué hacer. ¿A quién acudirán para evitar la ilegalidad y el abandono? La madre de Juliana, Flor, se da cuenta de lo que está pasando y decide actuar. Entrada general 80 pesos, jubilados y menores, 50 pesos. Repite el jueves 13 a las 21, el sábado 15 a las 21 y el domingo 16 a las 19.

Viernes 14



A las 21. Cultura en el patio: Gustavo Vergara Trío – Córdoba del Otro Lado – Gustavo Vergara trío es un conjunto vocal e instrumental, formado por Gustavo Vergara (guitarra y voz), Martina Vergara (flauta, bombo y voz) y Pedro Vergara (piano y voz). En el repertorio y el espectáculo Córdoba del otro lado integran canciones de distintas épocas compuestas por Gustavo Vergara y otros autores y compositores del valle de Traslasierra. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 21. Viernes de música: Trío Sachero Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto – Trío Sachero interpreta obras de la música folklórica tradicional Argentina considerando que el respeto y la transmisión del folklore es una manera de preservar las creencias, valores, costumbres, paisajes, leyendas, poesías y la identidad de un pueblo. Para el trío, el folklore es un patrimonio cultural en el que el hombre deja la huella de su interacción con el ambiente y de su desarrollo como sujeto social, siendo el creador y productor de hechos que conforman su propia historia. Actualmente la agrupación realiza su gira por los 11 años de trayectoria con un repertorio festivo compuesto por canciones propias y clásicos del folklore.

A las 20. Inauguración de muestra: Protesta gráfica de Nicolás Zulberti – Casa de la Cultura Río Cuarto – General Paz 922 – A través del grabado y retomando la función histórica de la técnica, el autor crea una serie de imágenes desde la crítica y la denuncia. Las situaciones que aquejan a Latinoamérica, ver repetir la historia sin lograr la emancipación económica y política del territorio; la injerencia y toma de decisiones por parte de países externos sobre la política interna y la explotación desmedida de los recursos naturales, son circunstancias que el artista lleva a su obra mediante la gubia y la tinta. Entrada libre y gratuita.

Sábado 15



A las 18. Arte mayor: Los soñadores – Este ciclo, que se repite de manera quincenal, se trata de una serie de eventos que incluyen música, baile, propuestas interactivas y concursos, buscando compartir un momento de alegría. Las instituciones que albergan personas mayores pueden inscribirse de manera gratuita (agenciacordobacultura@hotmail.com) para participar de esta actividad así, desde sus residencias los adultos podrán enviar contenidos que se transmitirán online siendo parte de un concurso de baile en el que se entregarán premios a los ganadores. El sábado se presenta Los soñadores, un grupo folklórico formado a fines de 1997. La agrupación tiene siete discos grabados y en estos 22 años de trayectoria han recorrido gran parte de los festivales más importantes del país como Cosquín, Jesús María y Villa María, entre otros. Los Soñadores invitan a hacer un recorrido musical lleno de recuerdos y renovadas canciones. La banda está integrada por Juan Carlos Salas, Gustavo Cervetto, Dario Pisto y Ariel Rubiolo, entre otros. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 21. Mini recital de Los Trajinantes – Los Trajinantes, integrado por Juan Carlos Díaz, Juan Pablo Quinteros y José Luis Díaz se presentaron en el Festival de la Salamanca en Santiago del Estero el año pasado dejando un show de primer nivel en el que recorrieron un repertorio popular y con canciones de su autoría que los llevó a ser nominados como revelación del mismo festival. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

Domingo 16



A las 17. Grupo de títeres Manos a la obra: Hay un naranjo en mi huerto – Todo sucede en la huerta de un simpático gusano, llamado Nicanor, que, junto a su nieto Coquito, plantará una semilla de naranjo. Deberán cuidar del arbolito en todo su proceso de crecimiento. La araña Panchita, la hormiga Ramona, y unos feos ácaros son parte de esta historia donde se resalta el valor del ciclo de la naturaleza armónica y perfecta y donde se aprende lo verdaderamente importante del espiral de la vida. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 18. Arte mayor: Danielito, la voz de Heraldo Bosio – Este ciclo, que se repite de manera quincenal, se trata de una serie de eventos que incluyen música, baile, propuestas interactivas y concursos, buscando compartir un momento de alegría. Las instituciones que albergan personas mayores pueden inscribirse de manera gratuita (agenciacordobacultura@hotmail.com) para participar de esta actividad así, desde sus residencias, los adultos podrán enviar contenidos que se transmitirán online siendo parte de un concurso de baile en el que se entregarán premios a los ganadores. El domingo 16 Danielito despliega su talento. El artista comenzó sus clases de piano a los 9 años y desde su juventud ha grabado material discográfico. A los 22 años el destino lo cruzó con Heraldo Bosio con quien grabó 15 discos de los cuales cinco fueron discos de oro y dos de platino. Grabó material con artistas como Juan Ramón y Gladys la Bomba Tucumana y realiza giras nacionales como solista. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 21. Visita al taller de Alma Fieltrera (Villa Giardino) – Cintia Aliendro y Daniela Santin abren las puertas de su taller en Villa Giardino. En Alma Fieltrera realizan piezas libres y creativas. Tiñen artesanalmente y de a poquitas cantidades (lo que limita hoy a la exclusividad de cada prenda y objeto) y apuntan a que cada pieza sea de uso cotidiano, por eso el slogan es: Prendas para vivir. Trabajan a partir del vellón de lana de oveja amasado con agua y jabón para obtener un paño cuya fibras entrelazadas hacia todas las direcciones le da gran firmeza y elasticidad. IG: @alma_fieltrera. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura