Se renuevan las propuestas de la Agencia Córdoba Cultura y como viene ocurriendo en las últimas semanas, la oferta es combinada: virtual y presencial según los casos.

Mirá la grilla:

Lunes 15

A las 19.45. Ciclo de cine Latinoamericano: Chavela (de Catherine Gund, Daresha Kyi, México / Estados Unidos, 2018)

Biblioteca Córdoba - 27 de Abril 375

Durante marzo, el mes del Día Internacional de la Mujer, el Ciclo de Cine Latinoamericanos presenta la vida de cuatro mujeres latinoamericanas, que dentro el marco de la música, y gracias a su talento y voluntades arrolladoras les permitieron brillar, a pesar no encajar en los cánones sociales de sus respectivas épocas. La cantante Chavela Vargas ganó un nombre por sí misma primero en México y más tarde en todo el mundo principalmente por su interpretación de rancheras tradicionales. Estas canciones eran compuestas principalmente por hombres y en su mayoría hablaban de amor no correspondido por las mujeres, el cansancio del mundo y la soledad. Chavela las interpretaba con su propio ritmo y su voz áspera y vulnerable. El material inédito de esta película, así como las entrevistas con la propia Chavela y sus contemporáneos, colegas y parejas, Entrada libre y gratuita.

Vemos el trailer...

Chavela Trailer #1 (2017) | Movieclips Indie

A las 21. Bajo el lente de Patricia Molaioli

Signos Yuxtapuestos es el proyecto de la fotógrafa cordobesa Patricia Molaioli y es una invitación a reflexionar, a través de la fotografía, acerca de la preponderancia de la imagen sobre la palabra o viceversa, en un mundo donde se bombardea con ellas y no hay tiempo de pensar acerca de la prevalencia de una u otra en la historia personal. Es un llamado a aceptar que, en la vida, la yuxtaposición no es equilibrada y no tiene por qué serlo. Es una exhortación a entender la diversidad entre quienes prefieren una u otra forma de contar la historia. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y facebook.com/cba.cultura

Martes 16

A las 19. Cine: De repente, el paraíso (de Elia Suleiman, Palestina, 2009)

Centro Cultural Leonardo Favio

El director Elia Suleiman viaja a diferentes ciudades del mundo en busca de similitudes con su tierra natal, Palestina. También puede decirse que Suleiman huye de Palestina buscando un nuevo hogar, tan solo para darse cuenta de que Palestina parece estar siguiéndole, sin importar el sitio al que vaya. La promesa de una nueva vida pronto se convierte en una comedia llena de errores. Repite el miércoles 17 a las 21. Entrada general 80 pesos, jubilados y menores, 50 pesos.

A las 21. Cine: Madre baile (de Carolina Rojo, 2020)

Centro Cultural Leonardo Favio

Propone un recorrido por el origen etno-musical del cuarteto y un repaso audiovisual por los bailes de ayer y de hoy, en donde la artista y compositora Vivi Pozzebón entrevista a referentes y personajes clave en el desarrollo de esta industria musical e invita a una reflexión sobre el rol de la mujer en el género. Repite el miércoles 17 a las 19. Entrada general 80 pesos, jubilados y menores, 50 pesos.

A las 21. Músicos produciendo: breve encuentro con Valentina Finzi

Valentina Finzi es pianista, finalizó la carrera en la escuela de música popular La Colmena y también estudió en el Conservatorio Superior de Música Félix T. Garzón. Participó de diversos ensambles y actualmente se desempeña como profesora de piano y de flauta traversa en la escuela de música Creser, en Córdoba capital. Previamente trabajó en escuelas primarias también como profesora de música. Actualmente trabaja en la producción de su propio proyecto de música latinoamericana, entrando en el mundo de la composición y los arreglos para ensambles entrelazando distintas influencias musicales.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y facebook.com/cba.cultura

Miércoles 17

A las 11, 15 y 18. Ciclo Mujer Danza

Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411

El Seminario de Danza Nora Irinova y ensambles de la Orquesta Académica Juvenil del Teatro del Libertador presentan el ciclo Mujer Danza en homenaje a Adda Hünicken. Intervenciones de vidriera, danza y música. Entrada gratuita, el público se ubica en la explanada de ingreso al museo. No es necesario retirar ubicación.

A las 21. Mini recital de Elianna

Nació en Córdoba bajo el nombre de Olga Beatriz Olmedo. Es hija de una familia de artistas, madre cantante, padre bandoneonista y tíos músicos. Comenzó su carrera como cantante bajo el nombre artístico de Elianna en la década del 70 grabando varios simples. A lo largo de su carrera participó de varios programas musicales televisivos, fue premiada y se presentó en varios países como Venezuela, Chile, México, Italia, Ecuador, Perú, entre otros. En la actualidad reside en la ciudad de Laboulaye donde fundó la academia de canto “Mi Clave de Sol” como así también donde sigue presentándose en vivo con sus canciones. Actualmente se encuentra grabando nuevo material para su próximo disco. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y facebook.com/cba.cultura

Jueves 18

A las 20. Festival Internacional de Jazz: concierto de apertura

Teatro Real – San Jerónimo 66

Concierto de la Banda Sinfónica de la Provincia en la apertura de la 12° Edición del Festival Internacional de Jazz de Córdoba. Artistas invitados Lourdes Fontana (flautista), Jorge Martínez (pianista) y Nicolás Ocampo (saxofonista), dirección de Andrés Acosta. La grilla completa del festival puede consultarse en: http://cordobajazzfestival.com.ar/12ed/dia-por-dia/ Entrada sin cargo con reserva a través del sistema Autoentrada.

A las 21. Teatro en primera persona: Analía Juan

Analía Juan es actriz nacida en Paraná (Entre Ríos). Trabajó en teatro y cine con diferentes directoras y directores de la escena independiente y ha participado en festivales nacionales e internacionales, obteniendo varios premios y distinciones. Entre sus trabajos como actriz en teatro se destacan Cloro, versión libre de “Un tranvía llamado deseo” de T.Williams con dirección de M. Massa; Griegos, versión de “Agamenón” de Esquilo dirigida por Daniela Martín y Entrepiernas, noches de club, de Martín Gaetán, entre otros. En cine ha protagonizado los largometrajes El muelle de Matías Guzmán (2015); Hipólito de Teodoro Ciampagna (2009); El fin de la espera de Francisco Dintino (2008); y ha participado del largometraje Ana y los otros (2002) de Celina Murga. Así también protagoniza diversos cortometrajes, entre los que se destacan: La compañía de Maximiliano Gallo (2018); Afuera de Gabriel Elettore (2016); Laissez faire de Javier Aguirre (2006); y Omisión de Daniel Tortosa (2003). Con sus trabajos recibió numerosas distinciones.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y facebook.com/cba.cultura

Viernes 19

A las 20. Festival Internacional de Jazz: Mingui Ingaramo Trío

Teatro Real – San Jerónimo 66

Pianista y compositor cordobés con gran trayectoria. En los años 80 formó parte, junto a su hermano Juan Carlos, del grupo Encuentro con quien editó su primer álbum llamado Fábulas del Cielo, disco que fue considerado como uno de los primeros antecedentes de jazz fusión en Argentina. En 1981, co-fundó la legendaria banda Los músicos del Centro con quienes escribió un capítulo significativo en la historia de la música de Córdoba. Logró proyectarse a nivel nacional a través de sus trabajos con Litto Nebia, y posteriormente con Fats Fernadez , Fito Paez y el Mono Fontana, entre otros. En 2010 edita Patagonia, su primer álbum solista que obtiene excelentes críticas por parte de la prensa tanto en Argentina como en España y Japón. Recientemente editó el disco Primer atardecer junto a Guadalupe Gómez. Entrada sin cargo con reserva a través del sistema Autoentrada.

A las 21. Cultura en el Patio: Daniela Mercado

Relatos cinematográficos es el nombre de esta obra compuesta por composiciones propias de la pianista y compositora Daniela Mercado. Son temas que compuso a partir de películas, que por distintos motivos, fueron marcando su vida, que la emocionaron, asustaron, hicieron reír… Las obras están pensadas como música de cámara. Daniela Mercado (piano), Valeria Martin (violín) y Ana Herrera (violoncello), brindan y generan las texturas y colores necesarios para representar las atmósferas que sugieren estas piezas de carácter cinematográfico. Estas composiciones tienen un fuerte anclaje en la música de raíz ciudadana, pero aparecen también ritmos folklóricos y hay una búsqueda sonora desde lo rítmico y armónico, dejando que las imágenes que invocan y quieren ser reflejadas en estas músicas cobren su protagonismo y cuenten sus historias.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y facebook.com/cba.cultura

Sábado 20

A las 20. Festival Internacional de Jazz: Small Jazz Band

Teatro Real – San Jerónimo 66

La agrupación emblema del jazz de Córdoba está cumpliendo 40 años de trayectoria ininterrumpida recreando el estilo de los primeros grupos de los años 20, tales como los de Joe “King” Oliver, Louis Armstrong, Johnny Dodds, “Jelly Roll” Morton, y otros. Small Jazz Band es dueña de una poderosa propuesta musical en la que la rítmica del tradicional jazz de Nueva Orleans se apodera de la escena y es soporte de una serie de arreglos y melodías de gran factura musical. Entrada sin cargo con reserva a través del sistema Autoentrada.

A las 21. Mini recital de Las Mantis

Proyecto musical de Milena Ceballos (voz y guitarra) y Valeria Lippi (coros y percusión). Con temas de autoría y composiciones de varios artistas enfocados al folklore popular y latinoamericano, en esta ocasión, en formato de dúo.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y facebook.com/cba.cultura

Domingo 21

A las 20. Festival Internacional de Jazz: concierto de cierre

Teatro Real – San Jerónimo 66

Concierto de cierre del 12° Festival Internacional de Jazz de Córdoba con la Orquesta Sinfónica de Córdoba junto al trío del guitarrista Hobi Homer y la dirección de Andrés Acosta. Entrada sin cargo con reserva a través del sistema Autoentrada.