Llega “De la mejor manera”, obra teatral inmersiva con más de cinco años en cartel en Buenos Aires.

Con más de 340 funciones en los últimos cinco años en el Bar Rodney de Chacarita (CABA), esta notable obra de teatro inmersivo realizará dos funciones por primera vez en Córdoba, invitados por la Usina Teatral.

Jueves 2 y viernes 3 de octubre a las 20:00 hs en el resto Las Moras, Viamonte 301, barrio Gral Paz. Las entradas ya están agotadas. La producción está en vías de concretar más fechas para noviembre.

De qué se trata…

Mientras transcurre el velorio de su padre, dos hermanos llegan al bar familiar que heredaron. El “cómo se sigue” tras la pérdida desnuda un vínculo plagado de rencores, complicidad, reclamos y ternura. Atravesar el drama desde el humor asombra, emociona y conmueve.

El público es testigo de estas secuencias en el mismo ámbito del bar.

Ficha técnica

Actúan: Federico Liss y David Rubinstein

Autoría: Eiro, Liss, Rubinstein

Vestuario: Manuela Sánchez

Iluminación: Ricardo Sica

Fotos: Ámbar Violeta Ph

Producción: Zoilo Garcés

Coproducción: Harry Igualador

Asistencia de dirección: Ana Clara Barboza

Dirección: Jorge Eiro, Federico Liss, David Rubinstein

Producción en Córdoba: Carolina Britos y Ana Centeno

Aprobación general:

Tanto la prensa como los espectadores coinciden en señalar el suceso de la obra, basado en la humanidad del relato, la autenticidad de las actuaciones y la originalidad del ámbito donde se desarrolla.

Participación en festivales

Coproducida por el Festival Vicente López en Escena

2.º Festival de Lenguajes Escénicos: Buenos Aires

Empírico — Edición 2023 del FIBA (Festival Internacional de Buenos Aires)

Festival de Rafaela 2023; Festival Llegás 2023; Festival Internacional Santiago Off 2024 (Chile)