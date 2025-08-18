El viernes 22 de agosto de 2025, a las 17:00, se presentará en el Salón de Actos del Pabellón Argentina (Ciudad Universitaria) la obra de teatro “Frida y Diego, una pincelada de amor”, con entrada libre y gratuita. La función forma parte del ciclo de propuestas culturales impulsadas por el Programa Personas Mayores de Extensión UNC.

Con un elenco integrado por Silvia Graciela Martínez, Eduardo Raúl Heredia y Vilma Emilia Lancioni, bajo la dirección de Eduardo Raúl Heredia y la producción audiovisual de Matías Javier Bellanich, la obra invita a una experiencia escénica profunda que cruza biografía, ficción y memoria. Una historia de pasiones, rupturas y sensibilidad, contada desde la mirada de Frida.

Sinopsis de la obra

La obra propone un recorrido íntimo por la vida de Frida Kahlo, desde su espacio más preciado: su cocina. Allí, en la intimidad de su casa, Frida se reencuentra con Diego Rivera, quien vuelve de un viaje artístico colmado de novedades. Entre escenas de amor, complicidades y reclamos, comparten momentos en el parque de la Casa Azul, hasta la irrupción de Cristina, la hermana menor de Frida, que rompe la armonía de la pareja y desata conflictos profundos.

La tensión entre las hermanas revela heridas del pasado, emociones contenidas y viejos reclamos. Mientras tanto, Diego, sumido en su mundo artístico, permanece ajeno a la crisis afectiva que lo rodea. El dolor y la fragilidad emergen, dejando al descubierto las contradicciones del amor, el arte y los afectos.