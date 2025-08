José Luis “Alemán” Herrera presenta “Xangó y Yemanyá, los negros”, una obra de arte, identidad y resistencia sobre el escenario.



La propuesta teatral tuvo un show alucinante con sala llena en el majestuoso Teatro del Libertador de Córdoba, el pasado 3 de mayo. Ahora regresa al escenario de Sala Caminito Serrano en Río Ceballos, el próximo sábado 9 de agosto.

El “Alemán” Herrera conduce desde hace años su programa radial “Costumbres” en la 102.3 FM Más Que Música y 580 AM Radio Universidad de lunes a viernes de 22.00 a 01.00 horas. También, está al frente del programa “Los Vinilos" en las radios de SRT Media, los domingos de 15.00 a 17.00 horas.

En el espectáculo que presenta, la música, la danza y la palabra se unen en una propuesta escénica potente y vibrante que interpela desde lo más profundo.



“Xangó y Yemanyá, los negros” es una obra teatro-musical escrita, producida y protagonizada por el reconocido comunicador cordobés José Luis “Alemán” Herrera. Inspirada en la herencia cultural afrodescendiente, la puesta en escena se articula como un diálogo entre dos deidades africanas, que bajan a la tierra para encarnar la lucha contra el racismo, visibilizar la riqueza de la negritud y reivindicar su legado en el arte, la historia y la humanidad.

La obra es desarrollada íntegramente por un elenco multidisciplinario compuesto de músicos, actores, actrices, percusionistas y bailarines invitados.

Los artistas principales son:



José Luis Herrera (Xangó): Actor, autor, guion, libro y producción general

Luly Jaime (Yemanyá): Actriz - Performer

Gloria Acosta: Música y Directora musical



nvitados especiales: La obra se enriquece con la participación destacada de otros reconocidos artistas, cuya presencia aporta fuerza, diversidad y profundidad escénica.

La negritud como inspiración



Con una trayectoria destacada en los medios de comunicación y en los escenarios del jazz, José Luis “Alemán” Herrera se lanza a un nuevo desafío creativo que combina su pasión por la música, la narrativa y la identidad. En esta entrevista exclusiva, el autor y actor comparte los orígenes de la obra, su construcción artística y el mensaje que busca transmitir con esta pieza que emociona, sacude y deja huella.





-¿Cómo nació la idea de crear “Xangó y Yemanyá, los negros”? ¿Qué lo motivó a llevar esta historia al escenario?



La obra nace desde la necesidad de contar una historia primeramente. Quise contar una historia importante desde la autoría y me inspiré en la negritud, que me pareció muy potente la historia desde el punto de vista cultural, humano, y de todo lo que padece la comunidad negra en el mundo. Eso me llevó a contar esta historia y trasladarla a un escenario como autor, como actor y también como productor.





-La obra aborda la “negritud” desde una perspectiva profunda y poética. ¿Cómo fue el proceso creativo para construir ese diálogo entre las deidades africanas y la historia afrodescendiente?



El abordaje de la obra tiene que ver con la necesidad de construir un diálogo entre estas dos deidades Xangó y Yemanyá, son unas de las más visibles pero hay muchas más. El proceso creativo tuvo que ver con hacer hablar a los dioses, humanizarlos, sacarlos del punto de vista del poder y eso por lo cual son venerados y mostrar ese costado humano… allí sentí que había que hacer dialogar a los dioses y hacerlos bajar a consustanciarse con la comunidad.





-¿Qué significa para vos interpretar al personaje de Xangó en esta puesta? ¿Qué desafíos te presentó ese rol desde lo actoral y lo simbólico?

Me inspira mucho respeto, desde escribir la obra, no un respeto religioso sino por el significado que tienen estas deidades para el pueblo negro en todo el mundo. Cada vez que me paro en el escenario le pido a Xangó y Xemanyá que nos iluminen el terreno y cuando tenemos que improvisar las palabras que estén aprobadas por ellos. Siento respeto y admiración por estas deidades.



-¿Por qué consideras que hoy es importante hablar de la negritud y visibilizar las luchas y conquistas de las comunidades afrodescendientes?

Lo considero muy importante y ver desde el padecimiento del pueblo negro que históricamente los barcos negreros que traían a los negros desde el África me permite un juego de resistencia conectado con otros juegos de resistencia con manifestaciones que están ligados a las distintas perspectivas que es urgente visibilizar como son la situación de las mujeres. También, problemáticas sociales, laborales y humanas. Senti la necesidad de que a través de la negritud podía contar también con estas otras historias que están incluidas en el mismo sentir y el mismo sentido de la construcción de todo lo que es el texto de Xangó y Yemanyá.



-Cuenta con una reconocida trayectoria como locutor y periodista en los medios públicos de Córdoba. ¿Qué vínculo encontrás entre tu trabajo en radio y esta faceta más teatral y performática?

El vínculo como comunicador está ligado a una búsqueda artística. Me ha sido difícil encontrar vínculos con historias. Esto nace de historias que fui construyendo desde la radio, desde nuestro querido SRT Media. Historias que tienen que ver con mi actividad diaria, de ideas que me han bajado en mi actividad laboral diaria a los largo de todos estos años dentro de una radio. El hecho comunicacional ante un micrófono también es un acontecimiento artístico y comunicacional desde el teatro, la danza y de toda posibilidad interpretativa y compositiva que pueda llegar a surgir de mi realidad.

Para verlo:

Xangó y Yemanyá, los negros, se presenta en el sábado 9 de agosto a las 21.00.



Lugar: Sala Caminito Serrano – San Martín 5273, Río Ceballos



Entradas disponibles en: Alpogo.com - Biblioteca Popular Sarmiento - Boletería del teatro.

Invitados: @arribasurcandombe