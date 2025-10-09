Canal 10 presenta Teclas, un nuevo ciclo televisivo y digital que busca visibilizar a compositoras, compositores e intérpretes que usan el piano como instrumento principal. Programa ideado y producido por Mariano Zucatzky.

El programa propone conciertos íntimos con artistas de Córdoba y de otras provincias, sin restricciones de género musical. Cada emisión tendrá una duración de 30 minutos e incluirá actuaciones en vivo y reversiones de temas propios adaptados al piano.

El ciclo también apunta a generar material audiovisual para la promoción de la música local y reunir en un canal online que facilite el acceso a un amplio repertorio de artistas.

Presentaciones

10/10/25: Pablo Rochietti

17/10/25: Ana Belén Disandro

24/10/25: Rodolfo (Rolo) Rossi

31/10/25: Daniela Mercado

07/11/25: Mingui Ingaramo

14/11/25: Ana Robles

21/11/25: Germán Nager

28/11/25: Candelaria Zamar

05/12/25: Fer Rivarola

12/12/25: Esteban Ochoa

19/12/25: Clara Presta

26/12/25: Jorge Martínez

02/01/26: Lucre Ortiz

09/01/26: Enrico Barbizzi

16/01/26: Kai

23/01/26: Andrés Copa

30/01/26: Leandro Murat

El proyecto cuenta con la colaboración de Miguel Puch, reconocido afinador de pianos en el plano nacional. Además contará con el apoyo de músicos de otras provincias.

Teclas podrá verse desde este viernes a las 20 por Canal 10 y las plataformas digitales de SRT Media: Instagram @teclas.10 y en el canal de Youtube @teclas.10.