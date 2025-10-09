Teclas, un nuevo ciclo dedicado a la música y a los pianistas de Córdoba
El programa debuta este viernes 10 de octubre a las 20:00 horas por la pantalla de Canal 10 y en las redes de SRT Media.
Canal 10 presenta Teclas, un nuevo ciclo televisivo y digital que busca visibilizar a compositoras, compositores e intérpretes que usan el piano como instrumento principal. Programa ideado y producido por Mariano Zucatzky.
El programa propone conciertos íntimos con artistas de Córdoba y de otras provincias, sin restricciones de género musical. Cada emisión tendrá una duración de 30 minutos e incluirá actuaciones en vivo y reversiones de temas propios adaptados al piano.
El ciclo también apunta a generar material audiovisual para la promoción de la música local y reunir en un canal online que facilite el acceso a un amplio repertorio de artistas.
Presentaciones
- 10/10/25: Pablo Rochietti
- 17/10/25: Ana Belén Disandro
- 24/10/25: Rodolfo (Rolo) Rossi
- 31/10/25: Daniela Mercado
- 07/11/25: Mingui Ingaramo
- 14/11/25: Ana Robles
- 21/11/25: Germán Nager
- 28/11/25: Candelaria Zamar
- 05/12/25: Fer Rivarola
- 12/12/25: Esteban Ochoa
- 19/12/25: Clara Presta
- 26/12/25: Jorge Martínez
- 02/01/26: Lucre Ortiz
- 09/01/26: Enrico Barbizzi
- 16/01/26: Kai
- 23/01/26: Andrés Copa
- 30/01/26: Leandro Murat
El proyecto cuenta con la colaboración de Miguel Puch, reconocido afinador de pianos en el plano nacional. Además contará con el apoyo de músicos de otras provincias.
Teclas podrá verse desde este viernes a las 20 por Canal 10 y las plataformas digitales de SRT Media: Instagram @teclas.10 y en el canal de Youtube @teclas.10.