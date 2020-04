Cuarentena, aislamiento social, distanciamiento. Lo que podría haber sido un experimento de psicología social hoy es una realidad. Encerrados para evitar el avance del Coronavirus, la dinámica del mundo cambió definitivamente.

Netflix no quiere quedar por fuera de esto y está trabajando en una serie que llamará Distanciamiento social y para la cual convocó a los guionistas de una de sus series más populares: Orange is the new black.

El show será una antología que contará diferentes historias situadas en esta época de pandemia y se realizará de modo remoto para apurar sus procesos. Probablemente, tendremos la serie en las próximas semanas.