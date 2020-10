La plataforma on demand difundió las primeras imágenes de la esperada cuarta temporada de The Crown. Se trata de las actrices caracterizadas como la Princesa Diana y Margaret Thatcher.

Here's your first proper look at Princess Diana’s wedding dress from The Crown series 4, created by costume designer Amy Roberts pic.twitter.com/EcFBMcaqWs

La trama de estos episodios tratará sobre la era de Thatcher y el matrimonio del Príncipe Carlos y la Princesa Diana.

Se espera su estreno para el 15 de noviembre. La serie tendrá dos temporadas más y culminará en la sexta entrega.

And a few more, because we’re nice like that. Season 4 comes to Netflix on 15 November. 👑 pic.twitter.com/MRH0x4jcKN