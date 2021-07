El proyecto musical de Ross y Rocky Lynch, The Drive Era lanza su nuevo single "Heaven Angel". Se trata de un adelanto de su próximo disco que verá la luz a fines de 2021.

El single fue escrito y producido por los hermanos Ross y Rocky Lynch. La canción marca el siguiente capítulo para el dúo después de pasar la mayor parte de la pandemia en el estudio trabajando en su nuevo disco.

“Heaven Angel" es una canción impactante y dinámica que destaca la capacidad característica de la banda para combinar melodías inolvidables con letras intrincadas que hacen de este single en particular la visión perfecta de la nueva etapa de The Driver Era.

El videoclip que acompaña a "Heaven Angel" muestra a los hermanos conduciendo un descapotable de época hasta que llegan a un club subterráneo lleno de humo, todos vestidos de punta en blanco y de fiesta toda la noche. Cuando Ross ve a una bailarina angelical (Leah McCall de Los Angeles Ballet), el club y todos comienzan a desvanecerse. Con Rocky en el asiento del conductor, la pareja se embarca en un recorrido cinematográfico por Los Ángeles. La canción y el video demuestran el crecimiento y la madurez que la banda ha experimentado desde su álbum debut “X” de 2019.

Este nuevo single sigue el extenso trabajo que The Driver Era creó y lanzó a lo largo de 2020 después de que su gira mundial se pospusiera debido a la pandemia. Solo en 2020, la banda compartió "Fade", "Places", "Take Me Away" y el doble lanzamiento "OMG Plz Don't Come Around" y "Flashdrive".

Segundo álbum de estudio más tour



La banda se prepara para el lanzamiento de su segundo álbum y el inicio de su gira mundial 2021. Para obtener una lista de todas las fechas de la gira de 2021 y enlaces de entradas, ver aquí. Para entradas y paquetes VIP, ver aquí.



The Driver Era apareció en la lista de "Artistas emergentes" de la revista People y el dúo ha agotado entradas para espectáculos en todo el mundo, desde Asia hasta Estados Unidos, Europa y América del Sur. Ross también es actor ya que protagonizó “El Mundo Oculto de Sabrina” de Netflix y la película biográfica My Friend Dahmer, después de pasar cinco años interpretando a Austin Moon en la popular serie original de Disney Channel “Austin & Ally”.

"Esto es hacia lo que nos hemos estado preparando", dice Rocky. “Siempre quisimos escribir y producir un álbum por nuestra cuenta y ahora tenemos la confianza y la experiencia para hacerlo. Estamos muy orgullosos de haberlo hecho nosotros mismos después de todos estos años", se detalla en el comunicado de difusión.

"Quiero maximizar el disfrute y la satisfacción de mi vida, y lo hago mejor cuando estoy creando activamente con música", agrega Ross. “En estos días, quiero centrarme en disfrutar del proceso creativo, que también es nuestro objetivo en The Driver Era. Queremos hacer música que toque a la gente a un nivel emocional y que se sienta única. La razón por la que lo hacemos es para vivir en el proceso de creación y pasar un buen rato, pero también queremos ayudar a otras personas a pasar un buen rato también”.