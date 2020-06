En medio de la pandemia, continúan conociéndose cortes del nuevo disco de la banda estadounidense The Killers.

En las últimas horas, liberaron el tercer corte de difusión de Imploding The Mirag, su último disco. "My Own Soul’s Warning", algo así como el advertencia de mi propia alma, llega después de Caution y Fire in bone.

La banda está activa en redes más allá de lo musical con fuertes manifestaciones políticas en contra del racismo y la violencia policial e institucional después de la muerte de George Floyd.