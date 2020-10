This is us - Así somos- es la serie dramática que desde 2016 tiene cautiva a gran parte del universo. El drama en torno a diferentes personas con pensamientos opuestos, realidades disimiles, se une por compartir la fecha de cumpleaños.

La serie estrena su quinta temporada el 27 de octubre y la cadena NBC confirmó que habrá una sexta. En el teaser publicado en redes sociales además de repasar caras ya conocidas, empieza a mostrar cuadros de la nueva realidad, como circular con barbijo.

La serie puede verse en FOX y a través de Netflix, aunque la plataforma streaming no confirmó aún cuándo.