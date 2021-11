La sexta y última temporada de This is Us llegará a inicios del próximo año y con ella empezaremos a despedirnos de esta historia de amor y familia (y tortura emocional).

"No creo que esta serie, independientemente de su éxito o de no haberlo tenido, pudiese durar más de la cuenta porque tenemos una historia que contar", declaraba en 2018 Dan Fogelman y ya sabemos que se mantiene fiel a su declaración, porque no habrá más saltos temporales y la historia tiene su desenlace escrito.

El trailer de lo nuevo arranca con el personaje de Mandy Moore hablando sobre su Alzheimer y su miedo a perder la memoria