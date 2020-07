La vitalidad de Tina Turner sigue intacta a pesar de que la cantante está celebrando el ingreso a su octava década.

Para celebrar, tendrá una versión en modo remix de "What's Love Got To Do With It", uno de sus hits publicados en Private Dancer. En esta ocasión, contará con la participación del Dj Noruego Kygo.

El próximo viernes podremos escuchar esta nueva versión del clásico. La novedad de conoció en redes sociales. En su cuenta de Instagram Kygo aseguró: ""No puedo creer que voy a sacar una colaboración con Tina Turner este viernes", anunció el productor noruego a través de sus redes sociales. What's Love Got To Do With It es una de mis canciones favoritas de todos los tiempos. Es surrealista tener esta oportunidad de trabajar con una artista legendaria como ella"