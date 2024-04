Tini Stoessel, se vio obligada a suspender su esperado espectáculo en el Club Hurlingham debido a las desfavorables condiciones climáticas que afectaron la parte técnica del evento.

“No saben la impotencia que tengo de que no funcione ni siquiera el seguidor, no prende una luz... Esperamos hasta último momento noticias, pero básicamente no funciona nada, nada de nada. Y obviamente también es peligroso para los bailarines, para toda la técnica, para ustedes”, explicó Tini al público presente en el recital.

Este show, que marcaba el inicio de una serie de presentaciones en las que Tini daría a conocer su nuevo álbum "Un mechón de pelo", estaba programado para el pasado jueves a las 21 horas. Sin embargo, las fuertes ráfagas de viento y la lluvia hicieron imposible llevar a cabo el concierto como estaba previsto.

Con una gran dosis de frustración, la artista se dirigió a sus seguidores presentes para comunicarles la cancelación del evento, asegurando que la seguridad tanto del público como del equipo técnico estaba en riesgo debido a las condiciones adversas. Ante esta situación, se decidió reprogramar el show para el martes 30 de abril.

Escuchá el nuevo disco de Tini Stoessel “Un mechón de pelo”:

A pesar de la decepción y la dificultad de la situación, Tini demostró su agradecimiento hacia sus seguidores por su apoyo incondicional. Incluso, como gesto de gratitud, ofreció un breve espectáculo improvisado en el que interpretó cuatro de sus nuevas canciones, mostrando así su compromiso y cercanía con su público.

En sus redes sociales, la artista expresó su gratitud hacia sus fans, reconociendo el esfuerzo y el amor que le brindan en cada presentación, incluso en momentos adversos como en este show. "Gracias por estar, por cantar conmigo bajo la lluvia a pesar de que tuvimos que posponerlo… Gracias, los amo con todo mi corazón”, fueron algunas de las palabras de Tini en su mensaje de agradecimiento.



El entusiasmo y la dedicación de Tini Stoessel por ofrecer un espectáculo de calidad a su público se mantienen intactos, prometiendo un retorno triunfal en la fecha reprogramada del concierto. La actriz y cantante se mostró muy agradecida con sus seguidores y decidió dar un show improvisado en el cual llegó a cantar cuatro de sus nuevas canciones.

Próximas fechas del show de Tini Stoessel en Buenos Aires

Viernes 26 y sábado 27 a las 18 horas. Martes 30 a las 21.30 horas.

Lugar: el Club Hurlingham, ubicado en la ciudad de Hurlingham, provincia de Buenos Aires.

Las entradas se consiguen a través de fullticket.com

Las personas que no puedan asistir a la nueva fecha del martes 30 de abril pueden pedir la devolución del dinero a info@fullticket.com

El show se podrá ver a través de la plataforma streaming Flow.