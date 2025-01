“Max se consolida como el destino de entretenimiento para la audiencia latinoamericana en 2025 con un catálogo de 40.000 horas de contenidos que incluye los títulos más esperados por la audiencia global, historias latinoamericanas de alto impacto, deportes en vivo y la mejor programación para compartir en familia”, anuncia la plataforma.



El mundo del streaming se renueva con estas nuevas propuestas de Max. El anuncio indica que el 2025 presenta sus estrenos más esperados del año con historias que lo pueden todo y nadie querrá perderse. El catálogo de Max reunirá en un solo lugar series amadas por los fans, entre las que se destacan las aclamadas y multipremiadas producciones originales de HBO y Max; películas de las que todo el mundo habla tras su paso por salas cinematográficas; series documentales de alto impacto; contenido muy entretenido para compartir en familia; irreverente animación para adultos; las transmisiones en vivo de la Temporada de Premios y algunos de los mejores campeonatos deportivos.

Se esperan producciones originales de HBO como el nuevo spin off de Juego de tronos, El caballero de los siete reinos; la serie It: Bienvenidos a Derry, que amplía el universo creado por Stephen King; la segunda temporada de la exitosa The last of us y una nueva entrega de la multipremiada The white lotus. La plataforma también traerá más estrenos Max Originals como nuevas temporadas de Peacemaker y And just like that… y la nueva serie Duster.

Además, Max expande su propuesta de contenidos originales latinoamericanos con historias poderosas como la primera novela realizada por Max en Brasil, Belleza fatal; la bioserie mexicana basada en la vida del icónico Roberto Gómez Bolaños, Chespirito: Sin querer queriendo; la serie mexicana que sorprenderá por su esencia fantástica Cóyotl: Héroe y bestia y la miniserie brasilera basada en una historia real, Ângela Diniz: Asesinada y condenada (Miniserie, HBO Original).

Además de estas ficciones, Max presentará impactantes series documentales como los mexicanos Marcial Maciel: El lobo de Dios y Culiacanazo: Herederos del narco y el brasilero Bateau Mouche: El naufragio de la justicia, y mucho más que ver.

La propuesta de entretenimiento de Max para 2025 se completa con el mejor contenido infantil y para compartir en familia, como nuevos episodios de la exitosa serie de animación brasilera Hermano de Jorel, la exitosa película Mi villano favorito 4 y una nueva serie de El increíble mundo de Gumball. Para los que disfrutan la animación para adultos, habrá en Max mucho más Rick & Morty, con el estreno de la nueva temporada, además de la nueva serie Efectos colaterales, y nuevas entregas de Sociedad de la virtud y Harley Quinn.



También en Max se presentará la Temporada de Premios llevando a la audiencia de Latinoamérica la emoción de los momentos culturales más importantes del mundo. A través de transmisiones en vivo se podrá disfrutar de las competencias más relevantes de la industria musical, cinematográfica y televisiva, donde los artistas favoritos del público serán los grandes protagonistas. Además, incorpora deportes en vivo con el lanzamiento de TNT Sports en Max.