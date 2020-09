Y todo lo bueno debe terminar. Y aunque para algunos el fin debería haber llegado hace tres temporadas -recibo críticas por mi emisión de opinión- lo cierto es que The Walking Dead tiene fecha de vencimiento para algún momento del 2022.

Será con la temporada 11 y varios protagónicos menos. La temporada final tendrá 24 episodios pero esto no significará el final del universo zombie,

La serie de AMC tiene dos series satélites: Fear The Walking Dead ya en curso y con un considerable número de seguidores; y The Walking Dead: world Beyond que está próxima a estrenar. No conforme con ello, habrá un nuevo spin off con dos de los personajes más entrañables y belicosos de la serie troncal: Daryl (Norman Reedus) y Carol (Melissa McBride). Esta nueva serie estrenaría en 2023 y estaría conviviendo con una serie de recopilación de episodios y momentos claves: Tales of the Walking Dead es "una antología con capítulos o arcos individuales enfocados en personajes nuevos o existentes, trasfondos y otras experiencias independientes”.

En algún momento se especuló con la posibilidad de extender la serie a 16 temporadas, pero no hay guionistas que lo toleren ni seguidores que lo aguanten, así que 11 será el número de la despedida.