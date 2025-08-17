El Centro Cultural UNC invita a la "Exposición Tomás Barceló Cuesta", proyecto seleccionado de la Convocatoria de Proyectos de Fotografía CCU 2025.

Se exhibe en la Planta Baja del Centro Cultural UNC, ubicado en Obispo Trejo 314, y está disponible al público hasta el 5 de septiembre.

Tomás Barceló Cuesta pertenece a esa rara estirpe de fotógrafos que no solo documentan: crean poesía con la luz, transforman lo cotidiano y lo devuelven como testimonio y belleza. Su producción más emblemática surge en Cuba durante los años noventa, en plena crisis del Período Especial, cuando las dificultades económicas marcaban la vida de la isla a causa del bloqueo estadounidense y la disolución de la URSS. Con sensibilidad, lucidez y ternura, Tomás supo capturar la esencia de ese tiempo y de sus habitantes.

La muestra exhibe una selección de fotografías en blanco y negro, testigos de esa Cuba íntima y resiliente, acompañadas por un catálogo digital de 125 páginas con entrevistas, textos curatoriales y ensayos fotográficos a color, producidos en Cuba y Argentina a comienzos del siglo XXI.

El recorrido se amplía en el sitio web oficial tomasbarcelocuesta.com.ar, donde su obra se entrelaza con reflexiones sobre el poder de las imágenes, sus vínculos con lo político, lo afectivo y la memoria colectiva.

Este proyecto fue seleccionado en la convocatoria de muestras artísticas y científicas del Centro Cultural UNC y cuenta con la dirección general de Irina Morán y Lucía Barceló Morán, diseño gráfico de Florencia Bacchini, textos curatoriales de Fernanda Juárez, y el respaldo de instituciones de Argentina y Cuba.

Una invitación abierta

Conversatorio Especial: “Antropología y Fotografía: diálogos entre imagen, cuerpo y territorio” el jueves 21 de agosto a las 17:30 h.

Participarán: Natalia Bermúdez – IDACOR – UNC; Ayelén Koopmann – Fotógrafa e investigadora; Natalia Roca – Fotógrafa documental; Modera: Irina Morán.

Las actividades están dirigidas a todo el público, especialmente a fotógrafos, investigadores y amantes de la imagen, para reflexionar sobre la fotografía como oficio, memoria y huella sensible a través del tiempo.

Más información: https://tomasbarcelocuesta.com.ar

Instagram: @tomasbarcelocuesta

Contacto: 0351 235 2848

Instituciones que acompañan:

Centro Cultural UNC · Museo de Antropologías de la UNC · Fotogalería Tomás Barceló Cuesta – FCC – UNC · Ediciones Recovecos · Fundación Tania Abrile · CISPREN.