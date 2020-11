"Topa, una navidad especial" es el show multimedia e interactivo que está preparando el artista de Disney Channel, para entretener a las familias durante el mes de las fiestas.

El cantante, actor y conductor infantil Diego Topa, intentará "compensar la necesidad de amor y conexión" que impuso la pandemia, detalló a Télam. La propuesta se presentará durante todo el mes de las Fiestas, entre el 1 y el 31 de diciembre.



"Las Fiestas unen a las familias y yo me siento parte, así que quería estar cerca", dijo el artista sobre el show que surgió de sus "ganas de estar presente en un momento especial".



"Recibo tantos mensajes por redes que me di cuenta de la necesidad de padres, tíos, abuelos, que no pueden verse y quieren regalarles un saludo mío", expresó Diego Topa.

Sobre la dinámica de esta experiencia multimedia, el cantante describió: "En el show por streaming voy a cantar canciones nuevas de Navidad aggiornadas, bien latinoamericanas, que pronto estarán en las plataformas para todo el mundo, además de mis canciones que todos conocen, acompañados de una historia espectacular. Pero, más allá del streaming, los voy a acompañar todos los días, en complicidad con los papás y abuelos: les voy a estar mandando mensajes por WhatsApp, videos, desafíos para hacer y jugar en casa; ellos me van a mandar las fotos de las experiencias; y vamos a estar en contacto todos los días con mensajes y audios.

Las entradas

Habrá un ticket de oro para el especial, que estará disponible para toda América Latina a través de passline.com. Con ese pase podrán seguir el "Calendario navideño" (así se llama la experiencia multimedia), en el que se realizarán desafíos que enviará Topa por mail o WhatsApp.



Ese ticket incluye la posibilidad de ver el show de streaming inédito "Una navidad especial" con nuevas canciones, cuentos navideños y la posibilidad de participar de un sorteo por un Meet & Topa.



Aquellos que compren el ticket plata solo podrán acceder al show vía streaming.