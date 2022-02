El verano no se acaba y la contienda por las primera posiciones en las diferentes playlist del mundo tampoco. Acá tres fuertes competidores para ubicarse como favoritos en Argentina. Podés elegir uno, dos o ceder al ritmo de los tres. Acá no hay placeres culpables...

The Joker and The Queen: esta canción congrega a dos amigos que comparten su relación desde hace una década y además tienen en común millones y millones de seguidores (y dólares). Ed Sheeran y Taylor Swift en una balada melancólica que quizás mejor evitar escuchar el domingo a la tarde.

Dangerous: Nicki Nicole prepara su próximo disco producido por Bizarrap y nos regala este adelanto en el que colabora con Trueno. La dupla es un éxito y basta con mencionar el hit que los antecede Mamichula. Con imágenes analógicas del viaje que ambos hicieron a Estados Unidos, la canción tiene la marca de lo urbano en spanglish.

Marte: Sofia Reyes y María Becerra también tienen algo para decir y lo hacen con un video fuera de este mundo. Mucha ciencia ficción, trap, regueton y pop en la fusión de esta mexicana y esta argentina.