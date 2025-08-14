El Ciclo de Cine y Psicoanálisis de la Universidad Nacional de Córdoba invita a participar de su decimonovena edición, que se está desarrollando los jueves en el Centro Cultural de la UNC.



Cada encuentro presenta una propuesta audiovisual (películas o capítulos de series) como punto de partida para una conversación abierta junto a psicoanalistas, invitados del ámbito cultural y el público presente.



La programación cuenta con invitados especiales y también con artistas que sumarán sus intervenciones para acompañar el clima de cada jornada y enriquecer el cruce de miradas.



El último encuentro de este año será el jueves 21 de agosto a las 19:15 hs., con entrada libre y gratuita.



Programación:



Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (Michel Gondry, 2004).

Invitados: Pablo Durio (comunicador) y Guido Coll (psicoanalista).



“Bórrame. Bórrame de tu vida.” ¿Usarías una tecnología para borrar los recuerdos de un amor que duele? Esta producción nos enfrenta al amor y al duelo en tiempos donde “bloquear”, “ghostear” o “contacto cero” se plantean como arreglos frente al dolor. ¿Habrá alguna solución para que no duela lo que se pierde? Después de la proyección, Pablo Durio, comunicador y conductor del podcast “Corazones rotos”, y el psicoanalista Guido Coll nos invitan a pensar juntos sobre el amor y la pérdida,

porque incluso sin memoria, ¿el cuerpo recuerda?