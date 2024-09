“Flor que no se marchita”. Amaranthus se hunde en el griego antiguo: inmortal, amaranto, lo que no se agota.

“Decidí que el disco se llame así porque es el nombre de una planta poderosa, un superalimento que resiste algunos de los pesticidas más nocivos”, dice Gaia Delfini sobre su disco recién lanzado, ya disponible en plataformas digitales.

“Las canciones surgen de lugares tan diversos, un poco como surgen las emociones. Algunas canciones contienen un paisaje más externo, en el que percibo esa dualidad de identidades entre lo urbano y el monte”, dice Gaia a Cba24n. Amaranto devela una compositora e intérprete original.

Este tipo de discos, paridos y fabricados a partir de un amor muy íntimo, en estos tiempos particulares para la expresión en Argentina, representan algo así como una flor en el pantano. “La ternura que olvidó el apuro”, dibuja el verso del candombe que le da nombre al álbum.

Este sábado desde las 21 horas Gaia y la banda que la acompañó en las grabaciones, Lxs Alquimistas, presentan el disco en el Centro Cultural Graciela Carena (General Alvear 157). Habrá artistas invitados. Las entradas están a la venta en Antesala a $6.000 (más cargo por servicio).

“Me preguntás por las expectativas para el sábado. Estuve trabajando bastante para no tener tantas expectativas. Deseo con todo el cuerpo que sea un momento de disfrute, donde podamos sentir y abrazarnos; si eso sucede, para mí ya está, es un montón”, dice Delfini en la previa al show.

Las canciones del disco -casi en su totalidad- llevan la firma de Delfini como autora de letra y música. Se puede escuchar en ellas una inquietud por la naturaleza, sus ciclos, y los ecos de la sabiduría del terreno

“Trato de volver siempre al monte, de estar en contacto con nuestro territorio, de conocer sus plantas, sus medicinas. Son muchos los disparadores a la hora de componer, pero creo que algo que une las canciones es que en general se dan de manera visceral; algunas demoran más y después hay más trabajo en lo musical, o menos, pero siempre el nacimiento de las canciones emerge desde lugares viscerales y por una necesidad de hacerlas”, dice la múltiple artista (Gaia además es bailarina e incursionó en la realización audiovisual) sobre la naturaleza impetuosa de las 10 canciones de Amaranto.

- Hoy se requiere del artista el manejo de destrezas varias y el modelo autogestivo es el único disponible para la gran mayoría. Pero, al mismo tiempo, supongo que esa necesidad de encargarse uno de todos los detalles puede fijarte todavía más a tus creaciones. ¿Cómo fue el proceso de Amaranto?

- Ahora los artistas somos un poco de todo, un poco porque el acceso a la tecnología nos facilita esta opción, pero también por un lado nos vemos obligados a resolver con recursos que no son siempre los que uno querría o precisaría. Me encanta aprender cosas nuevas (en algún momento igual fue un montón y tuve que parar un poco). A veces no nos queda tiempo de crear porque estamos coordinando cosas, subiendo materiales a las plataformas, difundiendo, en fin. Me parece que está bueno nombrar la manera en que hacemos las cosas, porque creo que ayuda a valorar lo que es el arte autogestivo. Por supuesto que invitamos a aportar y acompañar estos procesos de tantos artistas magníficos que hay en Córdoba.

- Amaranto discurre por diversas raíces, donde destaca el paisaje latinoamericano y las escenas cotidianas. Pienso en “Luz interna”, el track 6, en sus versos: “Y al ego que nos roba toda diversión/ lo dejamos afuera”. ¿Qué espíritu final creés que quedó impreso en el disco?

- Volver a conectar con la sencillez y aprender a corrernos de esos lugares en los que el ego -como bien dice la letra- nos aleja de la diversión. ¿Cuántas veces nos ocurre que nos quedamos ahí enganchados a emociones que nos roban un montón de vida? Lo cierto es que me gustaría que el disco contagie un poco de esa inocencia. Es un llamado que me gustaría que el disco haga.

