Todo gobierno necesita una síntesis, una gran obra: los militares brasileños, como casi todos los militares, proyectaban esa síntesis en alguna construcción de envergadura. Faraónica, podría decirse. Desde 1969 la ruta Transamazónica fue pensada con ese deseo, el deseo de un faraón. Cinco mil kilómetros de rodovia .

En oportunidad del aniversario 40 del casamiento de sus padres, Maria Bethânia hace gestiones oficiales para lograr que su hermano Caetano vuelva a Brasil, al menos por unos días. Exiliado en Londres, el músico pasó allí largos períodos depresivos .

Este estado anímico puede escucharse en sus grabaciones londinenses. El intitulado trabajo Caetano Veloso (1971) está tramado por el vacío y la nostalgia, algo que la bruma de Londres y una idisioncracia totalmente ajena potenciaron.

Es por eso que le pide a su hermana que le envíe novedades, como si en realidad estuviera pidiendo algún tipo de consuelo. Maria Bethânia/ Please, send me a letter/ I wish to know things are getting better.

"Londres representó para mí un período de flaqueza total. No tenía fuerzas para esbozar un gesto libre”, escribió Caetano en Verdade Tropical (1997)

El autor contó que Transa fue una respuesta irónica a la propuesta recibida por parte de los militares que gobernaban desde 1964. En Brasil todo debe disputarse en el terreno de la música y lo popular (Que tal um samba, de Chico Buarque, fue uno de los singles para sacar a Bolsarono del Planalto).

Lo que le pidieron a Caetano cuando la mega construcción ya estaba en marcha era que hiciera una canción ensalzando la ruta Transamazónica. Caetano, de vuelta en Londres, se despachó con Transa. El disco es una maravilla

Grabado en estudio, tiene la energía de los músicos en comunión. Una mezcla de rock con la más profunda ancestralidad de los ritmos nordestinos; un disco bilingüe en el que lo anglosajón deja lugar a los ecos de las tradiciones del afro-samba.

Veloso siempre ha inspirado sus composiciones en la mezcla inconsciente de diversos formatos y fuentes, lo que le dio un sonido único. Al fin de cuentas, eso puede ser el Tropicalismo: la mezcolanza inadvertida de todo lo que cabe en la modernidad y un poco más allá.

Es el primer disco del bahiano donde se ve nítidamente su vocación vanguardista de reunir distintas naturalezas y componer híbridos (siempre bien logrados)

“Me gustan los arreglos y el estilo que logramos. Es muy original, es diferente. No tiene nada que ver con el rock psicodélico de Os Mutantes ni con el primer período del Tropicalismo, pero tampoco es MPB en el sentido plano de la palabra. Tampoco es rock inglés de la época, no se reduce a nada. Es algo que existe en sí mismo y tiene su originalidad ”, confesó el músico.

Para celebrar su medio siglo, fue lanzada recientemente una edición especial en vinilo junto a objetos de colección.

La dirección musical estuvo a cargo de Jards Macalé, quien viajó a Londres especialmente por el pedido de Veloso. Ese estilo tan propio de Macalé, donde se plantea una distancia de planos entre el fondo y la superficie de lo que se escucha, le dan a Transa su atmósfera sonora precisa.

" Nueve de cada diez estrellas de cine me hacen llorar, estoy vivo” . En Nine Out Of Ten está la nostalgia de la luz y el cine, la capacidad de este exiliado para conmoverse con situaciones más o menos universales. También está sugerida la influencia jamaiquina de Portobello Road.

Después del grito "Bora Macau”, el solo de guitarra eléctrica de Macalé es imposible de replicar: según contó el propio guitarrista, en esa época tomaba una dosis de LSD por día; “Hasta hoy no sé cómo hice y no podría tocarlo de nuevo”.

La canción que abre, You don't know me, cuenta con una breve participación de Gal Costa, quien falleció el pasado 9 de noviembre.

El disco impacta más en conjunto, que por las canciones en sí. Dónde estará el misterio de que continúe siendo objeto de culto y seduciendo nuevas generaciones, 50 años después.

Disco completo en Spotify

Disco completo en YouTube, aquí.

