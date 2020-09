El documental "How Can You Mend A Broken Heart" se estrenará por HBO Max.

El film sobre los Bee Gees iba a lanzarse en el Festival de Cine de Telluride, pero los planes cambiaron para llegar a HBO Max a fines de este año.

El documental es dirigido por Frank Marshall, quien promete “una mirada íntima” a los tres hermanos, Barry, Maurice y Robin Gibb, quienes formaron el grupo pop legendario durante los años 70.

“Como mucha gente, he amado la música de Bee Gees durante toda mi vida… pero descubrir su increíble talento, instinto y tal tesoro musical, su humor y su lealtad fue un gran viaje de dos años. Estamos muy felices y orgullosos por estar con HBO, y ha sido un honor trabajar en este proyecto”, describió Marshall.

Por otro lado, se está realizando un film biopic narrativo basado en la vida y carrera de los Bee Gees. Este proyecto es del productor Graham King (‘Bohemian Rhapsody’) y su guionista es Anthony McCarten.

Fuente Portal: Tónica.la