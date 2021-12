Un mural cordobés entre los cinco mejores del mundo

Según un sitio especializado en arte ur bano el mural que pintó el artista internacional Martín Ron en barrio Observatorio como parte del programa de la Municipalidad de Córdoba “Arte de Nuestra Gente” está entre los cinco mejores del mundo.

Los votos de usuarios de la Plataforma Street Art Cities ubican al mural en el top 5 del mes de noviembre entre 25 de todo el mundo. Se invita a votar a quienes quieran sumarse a la iniciativa ya que q uedan pocas horas para hacerlo a través de este formulario

El artista Martín Ron difundió hoy a través de sus redes sociales que el mural de 30 metros de alto y 8 de ancho plasmado por él en barrio Observatorio está entre los 5 mejores del mundo en el mes de noviembre según la plataforma internacional especializada en arte urbano Ciudades de arte callejero.

La obra forma parte del programa “Arte de Nuestra Gente” impulsado por la gestión del intendente Martín Llaryora, con el que ya se intervinieron más de 53.000 metros cuadrados en toda la ciudad.

El mural de Martín Ron se encuentra en la medianera del edificio ubicado en Av. Pueyrredón 864 de barrio Observatorio.

“El personaje se llama Olivia y juega con un globo estrella, está señalando el cielo como invitándonos a observarlo. En el concepto hay un claro homenaje al barrio y al observatorio ”, definió Ron, considerado uno de los 10 mejores muralistas del mundo.

El mural cordobés compite con otros 24 de todo el mundo, entre los que encuentran obras de Francia, Portugal, Méjico, Bélgica, Alemania y Colombia, entre otros.

Qué dice el artista en su Instagram

"En tiempos de "contenidos" es importante recordar que un mural está diseñado y pintado para apreciarse en vivo .



Mis obras se caracterizan por un alto nivel de detalle en cada trazo que lamentablemente no se llegan a apreciar por las limitaciones propias de IG



Por eso hoy les traigo una selección de planos detalle para quienes aún no tuvieron la oportunidad de apreciar mis murales en vivo . Aquí vemos el trazo, la textura de la pared, el juego de colores y como cada detalle aporta a la totalidad del mural, dice acompañando el detalle con una fotografía apropiada.



De paso va mi consejo a quienes están iniciándose en el muralismo: Ojo que las fotos mienten mucho!! "que garpe en la foto" no quiere decir que la obra esté terminada No hay nada más lindo que disfrutar un mural real. En la calle y en todo su esplendor."



Fragmentos de "Olivia mira el cielo" 2021 Barrio Observatorio - Córdoba Capital Pueyrredón al 800