La ciudad de Córdoba será testigo de una ópera experimental única que desafía los sentidos y la razón.



El próximo viernes 5 de septiembre a las 19.00, el espectáculo "Un cuerpo en otros cuerpos (cuerpos sutiles)", de la artista Marisa Busker, se presenta en el Teatro Ciudad de las Artes (Av. Pablo Ricchieri 1955).



Las entradas se consiguen en Autoentrada y boleterias del teatro.





Esta obra, que es un unipersonal de y por Marisa Busker, invita a una reflexión profunda y sensorial sobre temas como la convivencia, la creación y las realidades paralelas. A través de la recitación, el canto y la mímica, Busker da vida a cinco poemas de la poetisa María Inés Grimoldi, fusionándolos con sus propios textos y una puesta en escena audaz que utiliza video y tecnología.

Un viaje entre la belleza y el horror

La tensión de la obra se construye a partir del contraste entre los poemas "Tigre" y "Gendarmes". La artista nos lleva de una belleza grandilocuente a un desencadenante severo y complejo, poniendo en evidencia las contradicciones de la humanidad. Es un llamado a reconocer nuestra fragilidad y la forma en que construimos situaciones que, bajo el deseo del "buen vivir", nos llevan al riesgo de la extinción. La obra nos recuerda que, en esencia, somos seres luminosos con un "cuerpo sutil" que deberíamos hacer visible.

Una ópera no convencional

Con una duración de 55 minutos y apta para todo público, este espectáculo va más allá de lo tradicional. La voz de Marisa Busker es utilizada de manera no convencional, incorporando improvisaciones de ragas indios sobre los poemas. Un minuto de luto y reflexión da paso a una conclusión esperanzadora y abierta, una celebración de la vida simbolizada por "niñes estrella entre humos y colores".



El espectáculo es una oportunidad para adentrarse en una experiencia teatral y sensorial que no dejará a nadie indiferente.

Sobre Marisa Busker

Marisa Busker es una artista, investigadora y docente transdisciplinaria con una sólida trayectoria. Su trabajo se enfoca en la figura del performer, combinando música, teatro, danza y artes visuales.



A lo largo de su carrera, ha creado y dirigido nueve obras aclamadas, desde la serie "El templo del valle de la montaña" hasta su ópera experimental más reciente, "Un cuerpo en otros cuerpos (cuerpos sutiles)". Sus obras exploran temas como la identidad, la memoria y la relación entre el cuerpo y el sonido.



Busker es también la fundadora y directora del Laboratorio del Performer, un espacio dedicado a la investigación y producción artística. Su enfoque se basa en dos matrices que ella misma desarrolló: "La danza escondida" y "Originaria", que conectan el cuerpo, el sonido y la ancestralidad.



Con dos libros publicados y experiencia de vida en varios países, su trabajo es un reflejo de un viaje constante y una búsqueda por activar el "chamán interior" que, según ella, todos llevamos dentro.